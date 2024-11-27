ОВА: ситуація з електрикою на Тернопільщині після атаки РФ залишається критичною

Внаслідок пошкодження важливого енергооб’єкта Тернопільської області ситуація з постачанням електроенергії залишається критичною.

Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

“Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над тим, аби стабілізувати ситуацію за рахунок підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації. АТ “Тернопільобленерго” вимушено запровадило графік подачі електроенергії, який буде змінюватися залежно від наявних обсягів енергетичних ресурсів.

“Зобов’язали АТ “Тернопільобленерго” і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі об’єктів промисловості, з нерозривними технологічними циклами”, – зазначають в ОВА.

Жителів Тернопільщини закликають застосовувати режим заощадливого використання електроенергії на побутові цілі.