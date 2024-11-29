ОВА: на Тернопільщині одночасно застосували дві черги графіків відключень

29 листопада АТ “Тернопільоболенерго” застосувало одночасно дві черги графіків погодинних відключень відповідно до опублікованих графіків.
Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА.
Станом на 9 годину ранку обмежено електропостачання для 135 732 побутових абонентів. Загальне споживання зменшено на 39,9 МВт у 406 населених пунктах області.
“Об’єкти критичної інфраструктури працюють без перебоїв – електропостачання для них забезпечено повністю. Послуги водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання надаються у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.