ОВА: на Тернопільщині одночасно застосували дві черги графіків відключень

29 листопада АТ “Тернопільоболенерго” застосувало одночасно дві черги графіків погодинних відключень відповідно до опублікованих графіків.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА.

Станом на 9 годину ранку обмежено електропостачання для 135 732 побутових абонентів. Загальне споживання зменшено на 39,9 МВт у 406 населених пунктах області.