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ОВА: на Тернопільщині одночасно застосували дві черги графіків відключень

29.11.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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29 листопада АТ “Тернопільоболенерго” застосувало одночасно дві черги графіків погодинних відключень відповідно до опублікованих графіків.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА.

Станом на 9 годину ранку обмежено електропостачання для 135 732 побутових абонентів. Загальне споживання зменшено на 39,9 МВт у 406 населених пунктах області.

“Об’єкти критичної інфраструктури працюють без перебоїв – електропостачання для них забезпечено повністю. Послуги водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання надаються у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.

Теги: графіки відключень світла, графіки відключень

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