Попри заборону відвідувати ліси, в Україні реєструються випадки отруєнь дикорослими грибами. За 7 місяців 2022 року зареєстрували 12 осередків отруєння, унаслідок яких постраждало 19 людей, з них 1 дитина. Летальних випадків не було. Про це пишуть у пресслужбі «Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Зокрема, найбільше постраждалих — 6 людей — зареєстрували у Вінницькій області.

У Чернігівській області зареєстрували 3 осередки, постраждали 5 дорослих. У Чернівецькій області — 1 осередок, постраждали 3 дорослих. У Рівненській області — 2 осередки, постраждали 2 людей, з них 1 дитина. У Сумській області в 1 осередку отруєння дикорослими грибами постраждала 1 доросла людина.

Нагадаємо, вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років, – йдеться в повідомленні.

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:

нудота;

блювота;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій.

Що робити / Перша допомога

У МОЗ наголошують, що при наявності будь-якого із зазначених симптомів потрібно терміново викликати лікаря. Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!

Для надання першої допомоги при отруєнні грибами слід:

негайно телефонуйте в «швидку» (загальний номер 103);

промийте шлунок простою водою;

дотримуйтесь постільного режиму;

пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини;

прийміть сорбенти.

Що суворо заборонено