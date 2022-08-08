Попри заборону відвідувати ліси, в Україні реєструються випадки отруєнь дикорослими грибами. За 7 місяців 2022 року зареєстрували 12 осередків отруєння, унаслідок яких постраждало 19 людей, з них 1 дитина. Летальних випадків не було. Про це пишуть у пресслужбі «Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
Зокрема, найбільше постраждалих — 6 людей — зареєстрували у Вінницькій області.
У Чернігівській області зареєстрували 3 осередки, постраждали 5 дорослих. У Чернівецькій області — 1 осередок, постраждали 3 дорослих. У Рівненській області — 2 осередки, постраждали 2 людей, з них 1 дитина. У Сумській області в 1 осередку отруєння дикорослими грибами постраждала 1 доросла людина.
Нагадаємо, вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років, – йдеться в повідомленні.
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:
- нудота;
- блювота;
- різкий біль у животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- марення, поява галюцинацій.
Що робити / Перша допомога
У МОЗ наголошують, що при наявності будь-якого із зазначених симптомів потрібно терміново викликати лікаря. Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!
Для надання першої допомоги при отруєнні грибами слід:
- негайно телефонуйте в «швидку» (загальний номер 103);
- промийте шлунок простою водою;
- дотримуйтесь постільного режиму;
- пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини;
- прийміть сорбенти.
Що суворо заборонено
- При отруєнні грибами категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу або молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів в організм.
- Також не слід викидати залишки грибів або грибних страв – їх слід обов’язково зберегти, оскільки їх лабораторне дослідження допоможе з’ясувати причину отруєння і призначити правильне лікування.