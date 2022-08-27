Дай Боже, у міцному здоров’ї та любові усім прожити стільки літ!

103-річчя від Дня народження — таку поважну дату вчора, 26 серпня, відзначила жителька села Новосілка Юлія Іванівна Бедрійчук.

За свій вік бабуся пережила чимало випробувань, але ніколи не втрачала віри у світле майбутнє.

Нині Юлія Іванівна оточена любов’ю дітей, онуків, правнуків та праправнуків. Щиро молиться за них, випрошує щасливого повернення додому для правнучки, яка боронить нашу землю від російських загарбників.

Вітали іменинницю й Бучацький міський голова Віталій Фреяк, староста села Оксана Курмило, керівник ФГ «Степ» Василь Слоньовський та вручили довгожительці квіти і подарунки. А також побажали Юлії Іванівні здоров’я, турботи й підтримки від найдорожчих людей, а усім рідним — у здоров’ї та при силі дожити, як і ювілярка, до ста років.

Бажаємо іменинниці, щоби в її домі завжди панувала злагода. Нехай Господь дарує силу і здоров’я ще на многії літа!