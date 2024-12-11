Остап Козира здобув перемогу на міжнародному конкурсі у Польщі

Другокурсник Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Остап Козира отримав диплом з відзнакою на VI Міжнародному конкурсі скрипкової музики імені Ванди Вількомірської, що відбувся у місті Ченстохова у Польщі.

Конкурс, який пройшов наживо, зібрав 120 скрипалів з різних країн. Учасники демонстрували високий рівень підготовки, що підкреслює значимість здобутої перемоги для юного тернопільського музиканта.

Остап Козира виступав у класі заслуженого діяча мистецтв України Олександра Татарінцева, який отримав подяку від журі за підготовку талановитого учасника.

На конкурсі Остап виконував дві складні композиції: «Каприз польський» Гражини Бацевич та «Інтродукцію і рондо капріччіозо» Камілла Сен-Санса.

Концертмейстером виступила Оксана Козира, яка також отримала подяку за професійний акомпанемент. Її підтримка стала важливим фактором успішного виступу музиканта.

Такий успіх на міжнародній сцені демонструє важливість професійної підготовки та підтримки молодих талантів. Участь та перемога Остапа Козири вкотре підтверджують високий рівень Тернопільської скрипальської школи.