Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 14 червня о 17:30:

– усі, хто фіксуватиме місце падіння ракет чи уламків на фото, відео, – будуть затримані та отримають підозру у здійсненні диверсійної діяльності та коригуванні вогню для ворога;

– жителі Чорткова, чиї домівки постраждали внаслідок ракетних обстрілів, можуть звертатись до органів місцевого самоврядування щодо відшкодувань;

– 23 особи отримали різного роду ушкодження, їм всім надана медична допомога. Серед них одна дитина (12 років). Стан усіх потерпілих задовільний. Лише 8 з них, на сьогодні, перебувають у лікарні;

– робочі групи продовжують обстежувати будинки Чорткова, котрі постраждали внаслідок вибуху у суботу, 11 червня. Працюють слідчо-оперативні служби;

– на Тернопільщині розпочала роботу спеціальна комісія, яка обстежить дитячі табори та визначить котрі із них працюватимуть цього року. Вже 24 червня Рада оборони Тернопільщини прийме остаточне рішення щодо кількості закладів, котрі відповідають всім вимогам воєнного часу та зможуть працювати у літній період. Окрім того, буде визначено скільки дітей зможуть оздоровитися за кошти державного бюджету у 2022 році;

– батьки дітей, віком від 8 до 18 років, можуть відправити дітей на відпочинок за кордон. Для цього потрібно звернутись в управління освіти і науки обласної адміністрації;

– на Тернопільщині запустили 2 проєкти з реконструкцій гуртожитків, куди поселять близько 400 сімей;

– комендантська година на Тернопільщині триває з 22:00 до 5:00

– створено слідчо-оперативну групу, яка збирає докази причетності російської федерації до обстрілів Чорткова;

– уламки ракет, які були збиті на території області, можуть містити залишки хімічних речовин та палива, яке є шкідливим для людини. Тому, у разі виявлення подібних предметів, повідомте поліцію та не наближайтеся до них;

– поліція проводить програму відпрацювання антиукраїнської колаборантської пропаганди серед населення області. У разі, якщо вам відомі такого роду пабліки, месенджері чи люди, прохання повідомляти поліцію та СБУ;

– громадян, які повернулися зі сходу країни та мають не зареєстровану зброю повинні здати її до правоохоронних органів. При добровільній здачі зброї людина не нестиме ніяких наслідків;

– призупинено діяльність 3 блок постів. У зв’язку з тим, що ці транспортні потоки дублюються іншими блок постами.

– жителів області просять бути обережними на водоймах, за короткий час зафіксовано 4 смерті у водоймах Тернопільщини.