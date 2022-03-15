Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 15 березня о 17:00 год:

– економіка області працює. Вже 40 підприємств, з областей, де ведуться бойові дії, подали заявки на розміщення у Тернопільській області. 11 підприємств вже обрали локації та перевозять свої виробничі потужності. Одночасно днями у м. Тернопіль уже розпочинає виробничу діяльність підприємство, що належить до групи ІНВЕСТ ПАК – ТОВ ПП ,,Екопрінт” із м. Запоріжжя, що займається виробництвом клейких стрічок. На даний час ми продовжуємо активні перемовини з підприємствами та пропонуємо локації, на базі яких на Тернопільщині можна розмістити виробництва.

– у закладах освіти Тернопільської області різних типів та форм власності триває дистанційне навчання. Так 2575 дітей, з областей, де ведуться активні бойові дії, уже залучені до освітнього процесу. Також планується працевлаштувати 133 вчителів загальної середньої освіти та 35 педагогів, які прибули до Тернопільщини з міст, де ведуться активні бойові дії;

– у закладах охорони здоров’я області на лікуванні перебуває майже пів тисячі тимчасово переміщених осіб. Медична система була готова до такого навантаження. Ми й надалі готові, за необхідності, приймати на лікування наших громадян;

– Кабінет Міністрів розробив та узгодив пакет рішень для підтримки української економіки, щоб бізнес працював і люди мали роботу в безпечному місці. Так, замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку;

– на Тернопільщині створено 48 добровільних формувань територіальної оборони. 90 % формувань уже отримали зброю;

– Тернопільщина отримала станцію супутникового інтернету StarLink компанії SpaceX Ілона Маска. Це глобальна супутникова система, яка забезпечує високошвидкісний широкосмуговий супутниковий доступ до інтернету;

– за попередню добу вилучено ще 3 автомобілі у водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Їх передали на потреби Тероборони та ЗСУ;

– станом на сьогодні понад 900 переселенців безплатно отримали картку тернополянина для проїзду в громадському транспорті, з них 57 – пільговики;

– в громадському транспорті відновлюють роботу контролерів для того, аби навчити внутрішньо переміщених людей користуватись безготівковим способом проїзду;

– з 17 березня комунальне підприємство «Еней» розпочне надавати безоплатні лазне-пральні послуги для внутрішньо переміщених осіб у Тернополі. Вони працюватимуть у четвер та п’ятницю – з 15:00 до 16:00 год; у неділю – з 15:00 до 16:00 год;

– сьогодні евакуювали 5 транспортних засобів і склали 20 протоколів за порушення правил дорожнього руху;

– у Тернополі змінено систему оповіщення про повітряну тривогу. «Тривога» – 2 цикли сирени; «Відбій» – 1 цикл сирени;

– тернополян закликають вимикати світло після 21:00 або закривати вікна цупкими тканинами;

– поліція працює в посиленому режимі. На території Тернопільщини проводять бойове злагодження. Зокрема, поблизу села Біла, Великий Глибочок та інших місць здійснюються навчання, тому можуть бути чутні звуки вистрілів чи невеликих вибухів. Прохання громадян не хвилюватися, а за детальними роз’ясненнями звертатися до керівництва ОТГ;

– основні об’єкти інфраструктури охороняються. Всі наряди поліції працюють у посиленому режимі, а також запрацювали всі поліцейські бази. Тому, в разі виявлення правопорушень, винуватців будуть притягувати до відповідальності.