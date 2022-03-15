Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 14 березня о 18:00 год:

– з нагоди Дня українського добровольця головою Тернопільської обласної військової адміністрації прийнято рішення нагородити відзнаками «За службу Україні» добровольців, які перші стали на захист Батьківщини. Це: ПАЛАДОВ Рафаїл, СЛАСТЬОН Олексій, СИЧОВ Андрій, МАЦЕЛЮХ Олег, ЧУЧАК Роман, ПАНЧЕНКО Валерій, ГРОД Іван, НАГІРНИЙ Андрій, БУТКОВСЬКИЙ Богдан, КОНОВАЛ Сергій, САРАБУН Назар, ТЕРЕБІЙ Андрій, ТАРАСЕНКО Павло, БЕЛЯЄВ Олександр.

Окремо хотілося б подякувати вихідцям з Тернопільщини, які прибули захищати Україну з-за кордону, серед них: БЕРЛІЗЕВ Володимир, ГОЛЯШ Іван, БАЛІЦЬКИЙ Григорій;

– сьогодні, 14 березня, у закладах освіти області різних типів та форм власності відновлено дистанційне навчання із залученням для отримання освітніх послуг усіх дітей, з числа тимчасово переміщених. Зокрема, до дистанційного навчання долучилися понад 2500 учнів, які прибули до Тернопільщини з областей, де ведуться активні бойові дії;

– пріоритетними напрямками роботи є оборона області – це будівництво фортифікаційних споруд, робота військових, переїзд великих підприємств. Робота ведеться постійно;

– Тернопільщина продовжує відправляти гуманітарні вантажі у міста, які потерпають від російської агресії. Сьогодні ми знову відправляємо потяг з речами першої потреби, їжею, водою, одягом. Від початку війни з Тернопільщини відправлено 15 вагонів муки у міста, які найбільше потерпають від російської агресії;

– гуманітарні вантажі заїжджають в область постійно. Вони обліковуються на складах і переправляються у міста, де найбільше необхідні;

– з аграріями області відпрацьовано постачання паливно-мастильних матеріалів, для проведення посівної кампанії;

– у Тернополі запрацювали перші сільськогосподарські ярмарки. Це дасть змогу виробникам Тернопільщини швидко реалізовувати свою продукцію, а жителям області – купувати продукти місцевого виробника за дешевшими цінами. Так, вже цієї суботи такі ярмарки запрацюють у чотирьох місцях: проспект Степана Бандери, 15, вул. Лесі Українки, 39, вул. Леся Курбаса, на перетині вул. Миру-Дружби;

– оперативна ситуація в області та Тернополі спокійна. Посилено кримінальну відповідальність за майнові злочини;

– найбільш завантаженим є блок-пост у Смиківцях. Забезпечується можливість пересування альтернативним проїздом;

– мешканців Тернопільщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, та, у разі сигналу сирени, – спускайтеся в укриття.