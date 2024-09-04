Осінь і ціни – прогнози невтішні

Аномальна спека, перебої з електрикою та прискорення інфляції – це лише кілька причин, через які дорожчають продукти в Україні. Поки експерти підраховують, наскільки може відбутися зростання, деякі виробники змушені уже піднімати ціни. Що саме подорожчало, а що зросте в ціні найближчим часом?

Блекаути б’ють по виробниках

Запас міцності закінчується, надалі ціни на продукти лише зростатимуть. Принаймні так кажуть українські виробники, які цього року отримали кілька масштабних «ударів». Чи не найважчим стали тривалі блекаути. Вони змусили заводи працювати на генераторах, а електроенергія від них дорожча за мережеву в декілька разів, підсумовують у Центрі громадського моніторингу та контролю. «Енергія, яку виробляють генератори, коштує до 30 гривень за кіловат, тому підвищення цін на продукцію є неминучим», – так прогнозує подальше зростання цін в Україні заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Серед інших факторів, що впливають на здорожчання продуктів, Марчук називає інфляцію — у річному вимірі прискорилася від 4,3% у червні до 5,4% у липні. А ще відсутність достатньої кількості робочої сили та збільшення акцизів на пальне.

Аномальну цьогорічну спеку, як одну із причин підвищення цін на харчі, називає експертка Світового банку з плодоовочівництва Оксана Руженкова. Високі температури, які трималися в Україні у липні, на думку Руженкової, негативно позначаться на врожаях картоплі, моркви, капусти та інших борщових овочів, що призведе до зростання цін на ринках.

Ще один фактор — ситуація у світі. За словами директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитра Чуріна, певне зростання цін на продукти харчування відбувається не лише в Україні. Крім того, варто враховувати і можливі подальші зміни вартості газу та електроенергії для бізнесу, що також матиме свій вплив на собівартість товарів.

Ціни усе догори і догори…

Споживчі ціни в Україні не стояли на місці впродовж усього року. За даними Держстату, від липня 2023 до липня 2024 споживчі ціни зросли загалом на 5,4%. Причому масло подорожчало на 16%, фрукти на 14,1%, хліб на 10,1%, молоко на 8,3%, риба та продукти з риби на 5,9%, макаронні вироби на 1,8%. Натомість 25,6% втратили в ціні яйця, 19,3% — овочі, 7,6% — соняшникова олія, 1,9% — цукор, на 0,7% подешевшали м’ясо та м’ясопродукти.

В Асоціації виробників молока зазначають, що на початок серпня через скорочення виробництва молока, а також перебої з електроенергією, молочні продукти знову подорожчали. Пастеризоване молоко додало в ціні 1%, порівняно з попереднім місяцем, йогурти здорожчали на 2%, сир за місяць здорожчав на 4,6%, вершкове масло — на 4%, тверді сири — 3−5%. Виробники молочних продуктів припускають що з осені їм доведеться підвищити ціни ще на 5%.

«Борщовий набір» трохи здешевшає

Не згоден з висновками Оксани Руженкової щодо осіннього здорожчання борщового набору експрезидент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич. За його інформацією, по певній категорії овочів та фруктів ціни на початку осені таки знизяться. «Що зараз можна очікувати по ціні, що буде дешевше, але не надто. Це безумовно цибуля. А також картопля. Починається масовий збір картоплі та цибулі. Це безумовно буде яблуко, це буряк, це морква», — переконаний експерт.

Між тим, осіннє розмаїття фруктів та овочів зачаровує барвами. Тернопільщина – край, де масово вирощують помідори, перець й уже кавуни. Власне, ми уже мало чим відрізняємося від землеробства південних регіонів – клімат в останні роки майже зрівняв нас. Попри це ціни на фрукти і овочі не хочуть спускатися – на Тернопільському ринку помідори по 20-35 гривень, перець по 25-45. Цибулю люди беруть у супермаркетах, бо там вона значно дешевша – можна придбати по 16 гривень, тоді, як на ринку – 25. Те ж саме із морквою, буряком. Ціни на картоплю ще не сформувалися, зараз в Інтернет-мережі газди області продають бараболю по 9-12 гривень, а на ринку ціна – 15 гривень.