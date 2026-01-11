11.01.2026 16:08

Оштрафували видавництва, у тому числі й тернопільські

МОН оштрафувало 12 видавництв на майже 2 млн грн (список)

11.01.2026

Вишнева Галина

Тернопільщина, Новини, Освіта

Міністерство освіти і науки назвало нараховані штрафи за порушення договірних умов 12 українських видавництв через порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році. Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, передає «Главком».

Загальна сума штрафу видавництв, які торік не доставили вчасно підручники до закладів загальної середньої освіти складає 1 896 млн грн.

Список видавництв серед яких і Тернопільські, які потрапили під штрафи МОН

  • ТОВ «Абетка» мають сплатити 15 063 грн штрафу;
  • ТОВ «Видавництво «Алатон» – 323 987 грн;
  • ТзОВ «Астон» – 142 505 грн;
  • ТОВ «Видавництво «Атлант» – 140 грн;
  • МПП «Букрек» – 2 189 грн;
  • ТОВ «Генеза» – 684 832 грн;
  • ТОВ ТО «Гімназія» – 141 936 грн;
  • ТОВ «Методика паблішинг» – 528 грн;
  • ТОВ Видавництво «Навчальна книга – Богдан»  – 7 202 грн;
  • ТОВ «УОВЦ «ОРІОН» – 561 157 грн;
  • ТОВ Видавництво «Ранок» – 4 916 грн;
  • ТОВ «Учбово-видавничий центр «Школяр» – 12455 грн.

