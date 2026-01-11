Оштрафували видавництва, у тому числі й тернопільські

Міністерство освіти і науки назвало нараховані штрафи за порушення договірних умов 12 українських видавництв через порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році. Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, передає «Главком».