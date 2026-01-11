Оштрафували видавництва, у тому числі й тернопільські

Загальна сума штрафу видавництв, які торік не доставили вчасно підручники до закладів загальної середньої освіти складає 1 896 млн грн.
Список видавництв серед яких і Тернопільські, які потрапили під штрафи МОН
- ТОВ «Абетка» мають сплатити 15 063 грн штрафу;
- ТОВ «Видавництво «Алатон» – 323 987 грн;
- ТзОВ «Астон» – 142 505 грн;
- ТОВ «Видавництво «Атлант» – 140 грн;
- МПП «Букрек» – 2 189 грн;
- ТОВ «Генеза» – 684 832 грн;
- ТОВ ТО «Гімназія» – 141 936 грн;
- ТОВ «Методика паблішинг» – 528 грн;
- ТОВ Видавництво «Навчальна книга – Богдан» – 7 202 грн;
- ТОВ «УОВЦ «ОРІОН» – 561 157 грн;
- ТОВ Видавництво «Ранок» – 4 916 грн;
- ТОВ «Учбово-видавничий центр «Школяр» – 12455 грн.