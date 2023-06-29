“Організували підставу”: дружина Михайла Головка прокоментувала його затримання (ВІДЕО)

Вчора, 28 червня, Вищий антикорупційний суд України обрав міру запобіжного заходу для голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка – тримання під вартою, терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 805 тисяч 200 гривень.

Дружина політика, яка була присутня на засіданні, ухвалою суду не задоволена. Вона розповіла журналістам, що її чоловіка підставили, пишуть Тернополяни.

“Мій чоловік є публічною особою, авторитетом для багатьох та прикладом для наслідування. Йому організували підставу і на засіданні прозвучало дуже багато фактів. Все тільки починається, насправді. І ті, хто зловтішається тим, що ніби-то Головка затримали – дуже швидко почали зловтішатися. Я впевнена, що правда переможе”, – сказала Мар’яна Головко у коментарі “ІНТБ“.

Крім того, жінка прокоментувала чутки, що начебто вона подала на розлучення. За її словами, інформація, яку поширила низка ЗМІ, є неправдивою.

“Деякі інтернет-видання перетелефонували до мене та вибачилися. Проте я чекаю, що вони це зроблять публічно”, – зазначила дружина політика.



Сьогодні, 29 червня, ближче до вечора стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти під заставу. Про це повідомив його адвокат Олександр Тананакін.