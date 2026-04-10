Орден за волонтерство

У переддень Вербної неділі до редакції газети «Свобода» завітали поважні гості з приємною місією. Зокрема, Президент Академії соціального управління, член президії Академії економічних наук України, віце-президент НАН ВО України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, старійшина козацького братства Богдан Андрушків від імені керівництва Міжнародного лицарського ордену українського козацького братства ім. Св. Миколая, ГО «Шляхетні козаки України ім. В. Ракуленка» та Асоціації українців «Разом» вручив кандидату економічних наук, почесному краєзнавцю, депутату Тернопільської обласної ради, фалеристу, філателісту, викладачу ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Михайлу Тимошику орден «За заслуги в обороні та волонтерстві».

Богдан Андрушків відзначив волонтерську діяльність Михайла Тимошика, а також його значний вклад у збереження історичної пам’яті.