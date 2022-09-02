10-11 вересня 2022 року Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснить Першосвятительський візит на Тернопільщину. У межах відвідин заплановано святкові заходи з нагоди 25-річчя двох парафій – у Горинці на Кременеччині та Тернополі, а також зустрічі з пораненими бійцями, представниками релігійних громад, що перейшли до Православної Церкви України, громадськістю.

Як повідомляє пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ, у суботу, 10 вересня, Предстоятель відвідає с. Горинка Кременецького району. У храмі Преподобного Іова Почаївського Його Блаженство звершить чин освячення іконостасу та Божественну літургію (початок о 9:00).

Цього ж дня у храмі Преображення Господнього в Шумську митрополит Епіфаній очолить молебень за Україну.

Після цього Блаженнійший Епіфаній відслужить молебень за Україну у храмі Преображення Господнього с. Гніздичне на Збаражчині.

У неділю, 11 вересня 2022 року, Предстоятель звершить Літургію в храмі Різдва Пресвятої Богородиці на вул. Клима Савура в Тернополі, початок о 9:00.

Після богослужіння заплановано відвідини Блаженнійшим поранених воїнів, котрі перебувають на лікуванні в Тернополі.

Наприкінці Першосвятительського візиту на Тернопільщину митрополит Епіфаній ознайомиться з ходом будівництва кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (вул. Київська-Тарнавського) і звершить молебень за успішне завершення будівництва.