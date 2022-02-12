6 лютого, у СК «Політехнік» відбулася фінальна частина чемпіонату Тернопільської області серед ветеранів з міні-футболу у віковій категорії 40 років і більше. Змагалися шість команд. У неймовірній боротьбі перемогу в серії пенальті здобув колектив «Агрон-Агропродсервіс-Ветеран 40+». Корпорація «Опілля» підтримала проведення чемпіонату і надала своб продукцію для призів переможцям.

Спершу відбулися групові змагання, за підсумками яких по дві кращі команди з кожної групи виходили до півфіналу. Путівки до наступного раунду здобули ветеранські колективи Тернопільської міської ради та Теребовлі (з першої групи) і «Агрон-Агропродсервіс-Ветеран 40+» та ФК «Гаї Шевченськівські» (з другої групи).

У непростих півфінальних матчах путівки до фіналу здобули два колективи з Тернополя – мерії та «Агрон-Агропродсервіс-Ветеран 40+». У матчі за третє місце впевнену перемогу над теребовлянськими ветеранами здобула команда з Гаїв Шевченківських (Байковецької громади) – 7:2.

Фінальний поєдинок повністю виправдав свій статус. Впевнено матч розпочали фаворити – «Агрон-Агропродсервіс-Ветеран 40+». Спершу не дограв епізод гравець мерії Олег Колісник і Автанділ Гвіандізе замкнув дальню стійку (1:0). Згодом у простій ситуації помилився Олег Колісник і «агронівці» провели швидку контратаку за участю Ігоря Бадла, Романа Бардокіна, яку завершив точним ударом Богдан Іванців (2:0). Мали футболісти «Агрона-Агропродсервіс-Ветерана 40+» ще кілька гольових моментів, але не зуміли довершити справу до логічного закінчення. Натоміть ветеранам мерії у другій половині другого тайму вдалося вирівняти становище на майданчику. В одному з епізодів Ігор Олексюк точно пробив з-під Ігоря Бадла – м’яч від штанги залетів у сітку воріт (2:1). А на останній хвилині матчу Віталій Паперовський перехопив передачу від Ігоря Бадло і миттєво, а головне влучно пробив (2:2).

Оскільки це був фінальний матч, то в ньому обов’язково потрібно було визначити переможця. Командам довелося пробивати по три пенальті. В футбольні лотереї більше пощастило гравцям «Агрона-Агропродсервіс-Ветерана 40+», усі удари яких були влучними. Натомість у команди міської ради Андрій Романюк під час своєї спроби пробив вище воріт (до речі, Андрій з 4-ма забитими м’ячами став кращим бомбардиром фінальної частини чемпіонату). Власне цей неточний постріл у вирішив долю чемпіонства на користь «агронівців».

По завершенні фінального поєдинку в урочистій атмосфері подякував усім ветеранам за участь у чемпіонаті, класний футбол та неймовірні емоції голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Зіновійович Юрик, вручив командам призерам заслужені кубки та грамоти, а також призи від спонсора ветеранського чемпіонату Тернопільської області – ТМ «Опілля».

За матеріалами: ffternopil.com