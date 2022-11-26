Оперативна інформація від Тернопільобленерго щодо відключення електропостачання

У “Тернопільобленерго” пояснили, що Укренерго” довело більшу величину потужності для Тернопільської області, але її не достатньо для застосування певних графіків. Тому, сьогодні Графік погодинних вимкнень споживачів електричної енергії не діє.
Наразі, пріоритетним є заживлення об’єктів критичної інфраструктури, решта потужності розподіляється між споживачами.
Енергетики черговий раз нагадують, що тим в кого є електроенергія, потрібно економити по максимуму та попереджають споживачів:
“Якщо від диспетчера НЕК «Укренерго» надійде інше розпорядження, інформацію буде оприлюднено на сайті ВАТ “Тернопільобленерго” та на офіційній сторінці підприємства у соціальних мережах” – йдеться у повідомленні.