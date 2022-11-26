Оперативна інформація від Тернопільобленерго щодо відключення електропостачання

На Тернопільщині сьогодні, 26 листопада, продовжують діяти екстрені вимкнення електроенергії, повідомили у відомстві.

У “Тернопільобленерго” пояснили, що Укренерго” довело більшу величину потужності для Тернопільської області, але її не достатньо для застосування певних графіків. Тому, сьогодні Графік погодинних вимкнень споживачів електричної енергії не діє.

Наразі, пріоритетним є заживлення об’єктів критичної інфраструктури, решта потужності розподіляється між споживачами.

Енергетики черговий раз нагадують, що тим в кого є електроенергія, потрібно економити по максимуму та попереджають споживачів: