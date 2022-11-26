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Оперативна інформація від Тернопільобленерго щодо відключення електропостачання

26.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

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На Тернопільщині сьогодні, 26 листопада, продовжують діяти екстрені вимкнення електроенергії, повідомили у відомстві.

У “Тернопільобленерго” пояснили, що Укренерго” довело більшу величину потужності для Тернопільської області, але її не достатньо для застосування певних графіків. Тому, сьогодні Графік погодинних вимкнень споживачів електричної енергії не діє.

Наразі, пріоритетним є заживлення об’єктів критичної інфраструктури, решта потужності розподіляється між споживачами.

Енергетики черговий раз нагадують, що тим в кого є електроенергія, потрібно економити по максимуму та попереджають споживачів:

“Якщо від диспетчера НЕК «Укренерго» надійде інше розпорядження, інформацію буде оприлюднено на сайті ВАТ “Тернопільобленерго” та на офіційній сторінці підприємства у соціальних мережах” – йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Нова

Мітки: суспільство, новини, електроенергія, актуально, Тернопільобленерго

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