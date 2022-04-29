Україна сподівається в п’ятницю 29 квітня евакуювати мирних жителів, які переховуються на металургійному заводі “Азовсталь” разом з останніми бійцями, які захищають Маріуполь.

В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що “сьогодні планується операція щодо виведення цивільного населення з заводу”, але не уточнили подробиць.

За даними УП, евакуація цивільних із “Азовсталі” планувалася ще на четвер, 28 квітня, однак процес зупинив нічний авіаобстріл госпіталю на “Азовсталі”.

Як переконують співрозмовники УП у владі, після евакуації цивільних Україна спробує провести евакуацію найбільш важких поранених із заводу.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в четвер російські окупанти продовжували спроби штурму “Азовсталі “, знову було перекрито рух у Лівобережному районі міста від парку Веселка.

“На штурм, окрім живої сили, було кинуто багато важкої техніки, зокрема танків. Успіху не досягнуто, тому обстріли та бомбардування тривають”, – написав він у Telegram.

“Щодо евакуації. Просимо всіх очікувати на офіційну інформацію і, з розумінням ставлячись до актуальності та наших спільних переживань, утримуватись від висвітлення подій, навіть якщо вам стало щось відомо. Це дуже делікатна справа, тому дайте всім спокійно робити свою справу і не провокуйте формальні приводи для зриву”, – закликав Андрющенко.