Україна сподівається в п’ятницю 29 квітня евакуювати мирних жителів, які переховуються на металургійному заводі “Азовсталь” разом з останніми бійцями, які захищають Маріуполь.
В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що “сьогодні планується операція щодо виведення цивільного населення з заводу”, але не уточнили подробиць.
За даними УП, евакуація цивільних із “Азовсталі” планувалася ще на четвер, 28 квітня, однак процес зупинив нічний авіаобстріл госпіталю на “Азовсталі”.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в четвер російські окупанти продовжували спроби штурму “Азовсталі “, знову було перекрито рух у Лівобережному районі міста від парку Веселка.
“На штурм, окрім живої сили, було кинуто багато важкої техніки, зокрема танків. Успіху не досягнуто, тому обстріли та бомбардування тривають”, – написав він у Telegram.
“Щодо евакуації. Просимо всіх очікувати на офіційну інформацію і, з розумінням ставлячись до актуальності та наших спільних переживань, утримуватись від висвітлення подій, навіть якщо вам стало щось відомо. Це дуже делікатна справа, тому дайте всім спокійно робити свою справу і не провокуйте формальні приводи для зриву”, – закликав Андрющенко.