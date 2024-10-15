Опалювальний сезон у Тернополі розпочнеться 16 жовтня

У зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря завтра розпочнеться новий опалювальний період 2024-2025 рр для населення та інших споживачів Тернополя.

Про це повідомили у міській раді.

“Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян. У випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках звертатися потрібно до підприємства, що обслуговує будинок чи ОСББ”, – йдеться у повідомленні.