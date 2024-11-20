Олесині ангели в Італії: в галереї Galleria d’arte «San Francesco» відкрилася виставка тернопільської художниці

В Італії у місті Реджо-нель-Емілія в галереї Galleria d’arte «San Francesco» відкрилася виставка тернопільської художниці Олесі Гудими «Ангели без кордонів», яка присвячена українській культурі.

Олеся Гудима – художник та літератор, за фахом – журналіст. З 2007 року займається живописом. Творчий доробок Олесі Гудими налічує близько тисячі картин. Багато її робіт знаходяться у приватних колекціях у різних країнах світу. За тематикою твори художниця систематизує у серії: «Сновида», «Кроки», «Ангели миру для України», «Українська мадонна», «Квіти».

Це вже восьма виставка мисткині, шість з яких були персональними. Виставка «Ангели без кордонів» – це підсумок роботи художниці за останні три роки.

За ці три роки (після початку повномасштабного російського вторгнення) художниця з Тернополя Олеся Гудима намалювала 130 картин. Вісімдесят з них на українську тематику. Важливою є колекція робіт «Втрачена памʼять» – про геноцид українського народу, організований урядом СРСР у 1932-1933 роках. Також, Олеся продовжила серії робіт «Українська Мадонна» і «Ангели миру для України».

Мій шлях в мистецтві протяжністю майже 18 років і зараз він продовжується.- каже Олеся Гудима.- Зрозуміла за ці роки, що у художників є в роботі піднесення, увага, а є час, коли варто залишитися наодинці, пережити цей стан ізоляції, щоб створити нові полотна. Також важливо знайти своє місце, людей, де тебе цінують. На картинах, які зараз на виставці – фантазійні виміри, моє враження від колориту рідної землі. У всьому цьому є спогади з дитинства, коли кожною думкою вірилося у неможливе і світ здавався великим, безпечним. У ньому росли високі трави, каміння було скелями, всюди ховалися чарівні істоти.

Побачити творчість відомої художниці з України прийшло багато відвідувачів, мистецтвознавців, критиків та любителів мистецтва.

З Олесею Гудимою в галереї виступили оперна співачка з Харкова Світлана Мельник, яка виконала пісню «Два кольори», і Дзвенислава Гладун – науковий співробітник проекту «Тризуб», співавтор книги «Українці, які тікають від війни». Цю книгу видав Болонський університет, а картина Олесі Гудими «Українська душа» потрапила на її обкладинку.