Олена Зеленська відвідала Тернопільщину

У середу, 14 лютого, Тернопіль приймав високоповажних гостей. З робочою поїздкою тут побувала дружина Президента України.

Пройшла маршрутом пацієнта у Центрі досконалості

Найперше Олена Зеленська ознайомилася із роботою Центру досконалості, який нещодавно відкрили на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

Минулого року МОЗ створило такі центри на базі найбільш прогресивних реабілітаційних відділень України, щоб акумулювати найкращий досвід із відновлення ветеранів та цивільних.

До переліку перших шести потрапило нейрореабілітаційне відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

Тут комплексно лікують ураження нервової системи та опорно-рухового апарату. 50–60% пацієнтів долають інсульти, 20–30% – відновлюються після спінальних травм, зокрема, завданих війною…

Разом з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком пані Зеленська пройшла маршрутом пацієнта – подивилася, як і яку допомогу він отримує на всіх етапах лікування: від діагностики та інтенсивної терапії до реабілітації в Центрі досконалості.

«Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня – один із тих українських медзакладів, який уже став учасником медичного партнерства – «побратимства» між нашими й іноземними лікарнями, укладеного на третьому Саміті перших леді та джентльменів торік у вересні за ініціативи МОЗ», – зазначила пані Олена.

Відвідала Тернопільський обласний центр зайнятості

Разом із першою віцепрем’єркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко Олена Зеленська ознайомилася з історіями працевлаштування багатьох людей, які знайшли сили рухатися далі завдяки послугам Тернопільського обласного центру зайнятості. Тут допомагають учасникам бойових дій, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам у межах урядової програми «Власна справа», надають гранти для ВПО, ветеранів та членів їхніх сімей, компенсацію на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю – і це далеко не повний перелік послуг установи.

Наразі заклад активно займається професійною підготовкою та підвищенням кваліфікації ветеранів війни, членів їх сімей і членів сімей загиблих захисників й захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Також установа працює над тим, аби якісно супроводжувати роботу рекрутерів перекладом жестовою мовою.

Відвідала Інклюзивно-ресурсний центр у Великоберезовицькій громаді

Опісля Олена Зеленська відвідала Інклюзивно-ресурсний центр у Великій Березовиці та познайомилася з дітьми, які там навчаються.

В Центрі, відповідно до вимог, обладнано кабінети практичного психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, також облаштовано внутрішню вбиральну відповідно до ДБН для маломобільних груп населення. Для забезпечення безбар’єрного доступу до установи перед входом облаштовано пандус.

У 2023 році фахівці закладу провели 713 індивідуальних та групових корекційно-розвиткових занять.

Кожен інклюзивний клас, кожен пройдений завдяки адаптованим підручникам урок, кожне здобуте за підтримки турботливих помічників знання – шлях до кращого майбутнього не лише конкретної дитини, а й усієї країни. Бо Україна – країна для людей.