Україна буде готова до активного контрнаступу на позиції російських окупантів тоді, коли отримає достатню кількість важкого озброєння від міжнародних партнерів. Попередньо, це відбудеться в середині літа.

Таку заяву зробив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі “Фейгін live“. Він наголосив, що Україна отримуватиме зброю не лише від США за програмою ленд-лізу, а й від інших держав.

“Ленд-ліз це лише одне з джерел. Ось німці вкотре заявили, що українські військові вже проходять навчання на їхніх гаубицях Panzerhaubitze 2000. Дуже хороша зброя, якісна. Вже проходять, значить, скоро поїдуть. Американці нарахували, що з 90 гаубиць 89 вже тут і стріляють там по повній. Потроху рухається ця історія”, – каже Арестович. “Перша серйозна зброя, думаю, приїде не раніше липня. Точніше, у серйозних кількостях. Треба правильно розуміти. Йти вона буде і раніше, але ось… Не раніше липня”, – вважає радник.

За словами Арестовича, Росія втратила вже третину військ, які були кинуті на війну проти нашої держави. Проте, зазначив він, досягти значних успіхів ворогам так і не вдалося.