Про це повідомила представниця Білого дому Анджела Перез у Twitter. Про підписання стало відомо о 22:12 за київським часом – повідомляє НВ.

“Дякую нашим союзникам, разом переможемо рф”, – написав глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі,

28 квітня Палата представників Конгресу США 417 голосами підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України. 7 квітня законопроєкт одноголосно ухвалив Сенат США.

Політика ленд-лізу була програмою, в рамках якої США за спрощеною процедурою постачали союзникам озброєння, продовольство, нафту та інші необхідні товари для боротьби з нацистською Німеччиною. Закон про ленд-ліз було ухвалено в березні 1941 року, він діяв до закінчення Другої світової війни (до вересня 1945 року). США надавали таку допомогу Великій Британії та країнам Британської Співдружності, пізніше Вільній Франції (французькому спротиву), Китаю, СРСР та іншим державам-союзникам. Допомога включала військові кораблі, літаки та інше озброєння.