Сусідня Львівщина знову стала ціллю для ракет росіян. Про вибухи на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, востаннє Львівщину обстріляли 25 червня. Внаслідок ракетного удару – четверо постраждалих: один – у стані середньої важкості, троє – у стані легкої важкості.