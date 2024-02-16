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Головна / Новини / Головне / Оксана Білозір запрошує тернополян на родинний концерт “У колі друзів”
16.02.2024
Зоряна Деркач
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Культура, Тернопіль, Головне
У Тернополі 3 березня, у Народному домі “Перемога” відбудеться концерт народної улюблениці Оксани Білозір.
Теги: Оксана Білозір
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