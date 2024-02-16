16.02.2024 13:57

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Оксана Білозір запрошує тернополян на родинний концерт “У колі друзів”

16.02.2024

Зоряна Деркач

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Культура, Тернопіль, Головне

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У Тернополі 3 березня, у Народному домі “Перемога” відбудеться концерт народної улюблениці Оксани Білозір. 

Теги: Оксана Білозір

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