Охолодитись справжнім напоєм із яблучним смаком: «Опілля» зварило новий квас

Лише три місяці тому тернопільські броварі потішили появою квасу «Білий», а симпатія покупців до нього вже надихнула на створення ще одного безалкогольного напою. На основі «Білого» броварі зварили «Опілля зі смаком яблука».

Новинка поєднує в собі смак квасу зі свіжістю та ароматом яблука. Фруктова складова приємно відтінює легку текстуру світлого квасу. Тонкий хлібний присмак, ненав’язлива солодкість із ледь вловимою яблучною кислинкою створюють багату смакову гаму напою. Це робить «Опілля Білий зі смаком яблука» дуже приємним і особливо освіжним влітку.

«Яблуко яскраво доповнює світлий квас. Освіжитись у спеку таким смачним натуральним напоєм – це з приємністю і користю надійно втамувати спрагу», – кажуть про «Опілля Білий зі смаком яблука» його виробники.

У напої поєднана традиційна рецептура з інноваційним підходом до приготування. Як і вся продукція «Опілля», він зроблений в екологічно чистому регіоні з виключно натуральних складників. В його основі – квас, вироблений шляхом збродження ячмінного і пшеничного солоду. Цукру рівно стільки, щоб вистачило забезпечити природний процес бродіння, а легку солодкість створює рослинний замінник цукру – стевія. Так із додаванням екстракту яблука на основі світлого квасу, який вже встигли полюбити чимало шанувальників, і народився «Опілля Білий зі смаком яблука».

Крім того, що смачний і ароматний, цей напій ще й корисний. В процесі прискіпливо контрольованого броварями процесу виробництва він зберігає всю природну користь пророслих зерен пшениці та ячменю. У напої немає штучних консервантів, підсилювачів смаку чи жодних інших шкідливих складників. Це робить квас «Опілля зі смаком яблука» особливим продуктом, який не тільки освіжає і надійно втамовує спрагу, а й додає здорового тонусу і доброго настрою.