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Оголосили переможців літературного конкурсу «Коронація слова»: ввтори з Тернопільщини у номінантах

24.07.2024

Руслан Іннак

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Культура, Новини, Головне, Україна, Теми, Головне в номер

Коронація слова
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21 липня озвучили імена лауреатів у номінації «Романи 2023». Приємно, що серед номінантів є й жителі Тернопільщини.

«Здобуття відзнак у Міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова» – це вже традиція нашої родини. Цьогоріч відзначено рукопис моєї мами «Золоті верби ростуть…» як найкращий твір про кохання (спецвідзнака від учасниць Львівського жіночого літературного клубу). Вітаю, люблю і пишаюся!» – так у соціальній мережі привітала маму Світлану минулорічна номінантка літературного конкурсу, аспірантка кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Юліана Нестерович з Гусятина. Торік вона отримала спецвідзнаку від Київського національного університету ім. Т.Шевченка за найкращий патріотичний твір – роман «Казка про Червоного Змія». 

Окрім Світлани Нестерович, спецвідзнаку від учасниць Львівського жіночого літературного клубу за найкращий твір про кохання отримала Марія Лішнянська з Козови за твір «Збатожені дощами», а фіналістом конкурсу став Володимир Пастух із смт Товсте за твір  «Сильна кров».

Редакція газети «Свобода» також вітає лауреатів. Бажаємо творчого натхнення, здійснення мрій та нових цікавих високохудожніх творів!

Світлана Нестерович.
Марія Лішнянська.

Теги: Марія Лішнянська, Світлана Нестерович, Володимир Пастух, коронація слова

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