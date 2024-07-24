Оголосили переможців літературного конкурсу «Коронація слова»: ввтори з Тернопільщини у номінантах

21 липня озвучили імена лауреатів у номінації «Романи 2023». Приємно, що серед номінантів є й жителі Тернопільщини.

«Здобуття відзнак у Міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова» – це вже традиція нашої родини. Цьогоріч відзначено рукопис моєї мами «Золоті верби ростуть…» як найкращий твір про кохання (спецвідзнака від учасниць Львівського жіночого літературного клубу). Вітаю, люблю і пишаюся!» – так у соціальній мережі привітала маму Світлану минулорічна номінантка літературного конкурсу, аспірантка кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Юліана Нестерович з Гусятина. Торік вона отримала спецвідзнаку від Київського національного університету ім. Т.Шевченка за найкращий патріотичний твір – роман «Казка про Червоного Змія».

Окрім Світлани Нестерович, спецвідзнаку від учасниць Львівського жіночого літературного клубу за найкращий твір про кохання отримала Марія Лішнянська з Козови за твір «Збатожені дощами», а фіналістом конкурсу став Володимир Пастух із смт Товсте за твір «Сильна кров».

Редакція газети «Свобода» також вітає лауреатів. Бажаємо творчого натхнення, здійснення мрій та нових цікавих високохудожніх творів!