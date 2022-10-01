З 1 жовтня розпочалася поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ПФУ.

“Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні”, – йдеться в повідомленні.

В Пенсійному фонді зазначили, що до 1 грудня 2022 року механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється: як і раніше, документи від громадян прийматимуть органи соціального захисту.

Від 1 грудня 2022 року звертатись за оформленням житлових субсидій та пільг слід до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.