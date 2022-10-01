Головна » Оформлення пільг та субсидій: куди звертатись жителям Тернопільщини
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ПФУ.
“Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні”, – йдеться в повідомленні.
В Пенсійному фонді зазначили, що до 1 грудня 2022 року механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється: як і раніше, документи від громадян прийматимуть органи соціального захисту.
Від 1 грудня 2022 року звертатись за оформленням житлових субсидій та пільг слід до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.
“Тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання громадян”, – повідомили у ПФУ.
Газета «Свобода плюс Тернопільщина» - обласна незалежна громадсько-політична газета Тернопілля.
Заснована 26 жовтня 1990 року.
Головний редактор Віктор Уніят.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 11,
Ел. пошта: reklama-svoboda@ukr.net,
Тел. +380 352 23 55 01
Статті для сайту та газети надсилайте на ел. пошту: svoboda-te@ukr.net
Для замовлення реклами пишіть на ел. пошту: svoboda.te.ua_reklama@ukr.net
© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.