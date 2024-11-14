Оформлення грошової допомоги обійшлося тернополянці втратою власних коштів

Майже 55 000 гривень зникло з банківського рахунку жительки обласного центру. Жінка потрапила в шахрайську пастку, оформляючи допомогу від держави.

З моменту анонсування Президентом України Володимиром Зеленським можливості отримання грошової допомоги в розмірі 1000 гривень активізувалися й шахраї. Вони «підхопили» дану інформацію й почали видурювати гроші громадян з їх електронний гаманців.

Від такого роду шахрайства потерпіла й 64-річна тернополянка. В одному із Telegram -каналів жінка знайшла оголошення про оформлення документів для отримання виплати. На даному сайті краянка ввела свої анкетні дані, номер банківського рахунку та мобільний телефон. Згодом їй зателефонував невідомий та представився співробітником фінансової установи. Він попросив повідомити вміст смс-повідомлення, яке надійшло жінці для ніби-то зарахування виплати. Однак, як тільки тернополянка зробила, що її попросив додзвонювач отримала сповіщення про зняття власних заощаджень. Суму завданих збитків заявниця оцінила в 54701 гривню.

Відомості про подію слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають громадян не довіряти таким повідомленням та не переходити за відповідними посиланнями. Слід пам’ятати, що це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає введення персональних даних власників карткових рахунків . Ніколи не виконуйте за підказками додзвонювачів будь-які дії в інтернет-банкінгу. Адже самі того не розуміючи, ви можете надати доступ аферистам до ваших рахунків.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що всю достовірну інформацію щодо оформлення грошової підтримки буде розміщено на офіційних ресурсах уряду. Отримати гроші в рамках програми «є-Підтримка» можна буде через офіційний додаток «Дія», залишивши заявку.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області