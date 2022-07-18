Після певних роздумів, керівництво футбольного клубу «Нива» (Тернопіль) прийняло рішення продовжити виступи у першій лізі чемпіонату України у новому сезоні 2022/23 рр., незважаючи на воєнний стан в Україні. Про це «Номер один» повідомив директор клубу Андрій Тихий.

За словами пана Тихого, тренерський штаб «Ниви» і далі очолюватиме наставник Андрій Купцов, а от щодо дати початку тренувального процесу у рамках підготовки до нового чемпіонату, то її ще не визначено. Футболісти нині займаються індивідуально, багато з яких проводять благодійні матчі у складі збірної зірок тернопільського футболу.

Зауважимо, що сезон-2022/23 для команд першої ліги заплановано розпочати наприкінці серпня або на початку вересня.

Нагадаємо, футбольний сезон 2021/22 в Україні завершився достроково через вторгнення російських військ на територію країни. На момент зупинення чемпіонату в першій лізі тернопільська «Нива» перебувала на п’ятій сходинці турнірної таблиці.