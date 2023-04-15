Одинадцять релігійних громад на Тернопільщині офіційно перейшли до ПЦУ (СПИСОК)

Про це повідомив голова Тернопільської облради, Михайло Головко.
“Релігійні організації, які досі були в підпорядкуванні упц, а цією абревіатурою офіційно названа російська церква, реєструються як українські.
Щойно отримав офіційні дані про релігійні громади, які зробили це першими.
Нижче додам їх перелік, та вкотре нагадаю, що раніше громади не могли перереєструватися через відсутність юридичної можливості – міністр юстиції блокував надання акредитації обласному реєстратору.
Це стало реальним тільки після звернень депутатів Тернопільської обласної ради про звільнення цього горе-міністра” – розповів Головко.
Перелік громад у Тернопільській області, які пройшли перереєстрацію:
1. Релігійна організація “Парафія Святителя Миколая Чудотворця” села Бодаки Кременецького району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
2. Релігійна організація “Парафія Святого Великомученика Димитрія Солунського” села Жолобки Кременецького району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
3. Релігійна організація “Парафія Різдва Пресвятої Богородиці” села Піщатинці Кременецького району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
4. Релігійна організація “Парафія Святої трійці” села Кудлаївка Кременецького району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
5. Релігійна організація “Парафія Покрови Пресвятої Богородиці” села Залісці Кременецького району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
6. Релігійна організація “Парафія Святителя Миколая” села Колодне Тернопільського району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
7. Релігійна організація “Парафія Святого Миколая” села Обич Кременецького району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
8. Релігійна організація “Парафія Покрови Божої матері” села Боложівка Кременецького району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
9. Релігійна організація “Парафія святого Георгія Побідоносця” села Великі Вікнини Кременецького району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
10. Релігійна організація “Парафія Святих Безсрібників Косми і Даміана” села Хотовиця Кременецького району Тернопільської єпархії Православної Церкви України
11. Релігійна організація “Парафія святого великомученика Георгія” села Витківці Тернопільського району Тернопільської єпархії Православної Церкви України.