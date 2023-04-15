Одинадцять релігійних громад на Тернопільщині офіційно перейшли до ПЦУ (СПИСОК)

Про це повідомив голова Тернопільської облради, Михайло Головко.

“Релігійні організації, які досі були в підпорядкуванні упц, а цією абревіатурою офіційно названа російська церква, реєструються як українські.

Щойно отримав офіційні дані про релігійні громади, які зробили це першими.

Нижче додам їх перелік, та вкотре нагадаю, що раніше громади не могли перереєструватися через відсутність юридичної можливості – міністр юстиції блокував надання акредитації обласному реєстратору.

Це стало реальним тільки після звернень депутатів Тернопільської обласної ради про звільнення цього горе-міністра” – розповів Головко.