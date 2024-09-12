Одні банки беруть комісію за перекази, інші – ні

«Свобода» уже писала про нововведення про перекази між картками фізичних осіб, яке не обтяжило більшість людей. Проте іноді виникають інші проблеми: банк блокує картку чи грошову операцію або ж комісія за переказ є неочікуваною або ж досить значною. Чому так відбувається, і як уникнути цього?

Не більше 5 тисяч анонімно

У Центрі громадського моніторингу та контролю нагадують: за законом, без підтвердження особи можна переказувати 5 тисяч грн. Це стосується поповнення рахунків через термінали самообслуговування чи банківські каси. Великі суми вимагають авторизації. Але це не означає, що потрібно одразу йти до банку з паспортом. Для власників карток є більш простий шлях.

Українці, які мають банківські рахунки (зарплатні, пенсійні, кредитні чи стандартні картки), можуть спокійно перераховувати понад 5 тисяч гривень через термінали чи Інтернет без додаткової ідентифікації. Але за умови, що використовують для перекладів власні картки. У такому разі банки вже мають всю інформацію про платника.

У Нацбанку також зазначають, що для платежів до 400 тисяч гривень не потрібно підтверджувати походження цих коштів. Причому це стосується як поповнення власної картки, так і переказу родичам чи знайомим, а також оплати за товари та послуги.

Кількість перекладів може бути обмежена

Найчастіше банки мають обмеження за кількістю чи сумі переказів, які можна зробити протягом конкретного періоду. Наприклад, «Приватбанк» дозволяє фізособам-власникам карток Visa/Mastercard відправляти лише 100 переказів на місяць по Україні та 25 на місяць – за кордон. Також протягом місяця можна отримати лише 100 переказів з України та 30 із-за кордону. За даними банку, більшість клієнтів не перевищують встановлені ліміти.

В Ощадбанку є теж обмеження для переказів за день: не більше п’яти. Крім того, є ліміт у 50 переказів на місяць для однієї картки.

Комісія за операцію

Здебільшого банки стягують комісію за послуги з переказу коштів. Так, Ощадбанк бере 5 грн за операції між картками банку та 1% + 5 грн за перекази на карти інших банків.

Перекази між картками «ПриватБанку» безкоштовні. Але комісія за переказ із картки українського банку на картку «Приватбанку» становить 0,5% від суми, але не менше 5 грн.

Кожен банк чи платіжна система мають свої правила, тому слід уважно читати умови переказів та враховувати суму комісії при платежах. У деяких випадках вигідніше надіслати гроші на розрахунковий рахунок, ніж на платіжну картку.

Якщо картка благодійна

Часто особисті банківські картки використовують для збирання коштів на благодійність: на лікування, допомогу армії, підтримку притулку для тварин тощо. У такому разі власник картки може дуже швидко перевищити ліміт дозволених переказів на картку. Щоб цього не сталося, необхідно повідомити банку, що ця мапа для благодійності. Своєю чергою, банк може попросити підтвердження, що картка використовується саме так.

Наприклад, клієнти «Приватбанку», які збирають гроші на чиюсь підтримку, можуть повідомити про це, зателефонувавши за гарячою лінією 3700 або написавши в чат «Допомога Онлайн». Після цього необхідно надіслати документи чи посилання на соціальні мережі, де банк може перевірити благодійну мету збору. Якщо все гаразд, то протягом дня банк встановить безлімітний режим для благодійної картки.

Особисті картки – не для бізнесу

Часто підприємці використовують особисті картки для отримання безготівкової оплати за товар чи послугу. Особливо популярний цей спосіб розрахунків у віртуальних магазинах у соцмережах чи різноманітних онлайн-майданчиках для продажу товарів та послуг. Втім, такі грошові перекази є незаконними.

Відповідно до законодавства, фізичні особи-підприємці (ФОП) повинні мати окремий підприємницький рахунок у банку, до якого прив’язана платіжна картка. У такому разі кількість переказів по картці не обмежена, а всі отримані гроші вважаються як дохід.

У той же час слід пам’ятати, що на бізнес-картку не можна робити переклади, не пов’язані з підприємницькою або професійною діяльністю. Зокрема, це перекази від друзів чи родичів, соцвиплати, пенсії, зарплата з іншого підприємства, громадянські доходи (гроші від продажу власного майна тощо), позички та інше.

Якщо все ж таки виникли проблеми з грошовим переказом, то не варто панікувати. Передусім, слід зателефонувати на гарячу лінію банку та описати ситуацію. Номер гарячої лінії вказаний на звороті картки, а також банкоматі. Крім цього, можна звернутися до найближчого відділення відповідного банку. І працівники установи допоможуть відновити доступ до картки чи рахунку.