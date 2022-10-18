Такі наслідки дорожньо-транспортних пригод на дорогах області впродовж минулих вихідних.

Про перекинутий транспорт та непритомного кермувальника 14 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення від жительки Скалатської територіальної громади. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області. За попередньою інформацією, водій їхав на саморобному транспорті пасовищем за селом Криве. Проте не впорався з керуванням, заїхав в канаву, наповнену водою, і там перекинувся. 58-річний чоловік загинув на місці аварії. Цей факт внесено в ЄРДР відповідно до ч.2 ст. 286 ККУ.

Порушення правил безпеки дорожнього руху інкримінують працівники поліції і 37-річному жителю Чорткова. 15 жовтня чоловік, керуючи скутером Honda, не врахував дорожніх умов та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем марки Volkswagen. У результаті удару скутериста госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

16 жовтня автопригоду зареєстрували поліцейські у Тернополі. На вулиці Степана Будного водій автомобіля Volkswagen Touareg врізався в Volkswagen Golf під керуванням жительки Козівського району. Кермувальницю та її 9-річного сина бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні.

Винуватець ДТП попередньо перебував у стані алкогольного сп’яніння. У нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Цей факт внесено в ЄРДР згідно з ч.1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.