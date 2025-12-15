Одна людина загинула, ще двоє травмовано: наслідки ДТП на Тернопільщині

Двоє людей отримали тілесні ушкодження, а чоловік 1954 року народження помер на місці події – наслідки дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини 12 та 14 грудня.

Про ДТП розповіли у поліції області.

Дві автопригоди зареєстрували працівники поліції у п’ятницю, 12 грудня. Близько 10:00 у чергову частину Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля травмував працівника патрульної поліції.

За попередньою інформацією, на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече наряд УПП м. Тернопіль за порушення правил дорожнього руху зупинив кермувальника автомобіля Volkswagen Jetta. Коли до транспортного засобу підійшов поліцейський, водій раптово розпочав рух та травмував його. Проте втекти 24-річному жителю Чортківського району не вдалося. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про жінку, яка отримала травми в результаті автопригоди, надійшло на спецлінію поліції від лікаря швидкої медичної допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що близько 16:20 на вулиці Сергія Короля водійка автомобіля Skoda Kodiaq, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, допустила зіткнення із BMW 530. У результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями звернулася водійка BMW.

Аварія з летальними наслідками трапилася 14 грудня у Кременці. Близько 16:50 на вулиці С.Петлюри водій автомобіля Infiniti QX60 здійснив наїзд на пішохода. 71-річний житель Кременця від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та відповідальними. Водіям слід неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не наражати на небезпеку себе й оточуючих та пам’ятати, що за кермом немає права на помилку. Пішоходам, навіть на переходах, варто переконатися у безпечному русі та бути помітними для водіїв. Кожне порушення може коштувати здоров’я або життя.