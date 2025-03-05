Очільник Збаразької громади Роман Полікровський взяв участь у Європейському конгресі місцевого самоврядування

У місті Міколайки (Польща) 3-4 березня відбувся 10-й Європейський конгрес місцевого самоврядування – один із найбільших майданчиків для обговорення глобальних викликів та пошуку локальних рішень. Цьогорічна тема заходу – «Глобальні виклики – локальні рішення». Конгрес об’єднав близько 3000 учасників – представників місцевої влади, регіональних еліт, громадських організацій та бізнесу з усієї Європи. Значну увагу на форумі було приділено Україні, її викликам та можливостям у час війни.

Від Тернопільщини Збаразьку громаду на форумі представляв очільник громади Роман Полікровський. Також до складу делегації увійшли секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак, Шумський міський голова Вадим Боярський і Максим Черкашин – організатор численних розвиткових проєктів.

Роман Полікровський виступив спікером на панельній дискусії «Минуле – ключ до кращого майбутнього – або як використовувати культурну спадщину для розвитку міст і регіонів». Учасниками дискусії були представники Польщі, Фінляндії, США, Литви та Франції.

“Я взяв участь у панельній дискусії: “Минуле – ключ до кращого майбутнього – або як використовувати культурну спадщину для розвитку міст і регіонів”. В даній панелі брали участь представники Польщі, Фінляндії, США, Литви та Франції. Розповів про активне залучення інвесторів у громаду, а власне про створення комфортних умов для релокованих підприємств і розвитку місцевого бізнесу (про це днями розповім більше). Переконаний, що максимальне обʼєднання зусиль задля розвитку економіки у всіх її проявах дасть можливість забезпечити сталий розвиток громад і країни загалом. Сильні громади – сильна країна! Щиро дякую чудовій модерації від Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Оксана Гірчак. А також величезна подяка Інституту східноєвропейських досліджень та Christina Vlodek за неймовірний рівень організації Конгресу! Неймовірна вдячність нашим ЗСУ які боронять не тільки Україну, а й усю Європу від агресора!” – зазначив Роман Полікровський.

Учасники висловили подяку організаторам заходу – Інституту східноєвропейських досліджень та Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України за високий рівень модерації та організації.

«Неймовірна вдячність нашим Збройним Силам України, які боронять не лише Україну, а й усю Європу від агресора!» – наголосив Роман Полікровський.

Джерело: Роман Полікровський, Фейсбук