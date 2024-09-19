Очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода відвідав Лановеччину

Під час робочого візиту на Лановеччину очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода зустрівся з очільником Кременецької РВА, міським головою Лановець та представниками громади. Разом обговорили стратегію розвитку краю.
“На сьогодні основний пріоритет – це сприяння розвитку підприємництва, а також міжнародна співпраця та залучення інвестицій. Також розглянули побутові питання, зокрема, причини виникнення стихійних сміттєзвалищ”, – зазначають у пресслужбі ТОВА.
Зокрема, очільник ОВА акцентував на необхідності централізованого вивозу сміття з населених пунктів та створення системи з очищення стічних вод.
Також В’ячеславНегода ннаголосив, що для стабільного розвитку громади важливо врегулювати питання сплати місцевих податків на основі справедливого розподілу.
“Тісна співпраця обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування забезпечить стабільний розвиток як громад, так і області загалом”, – ідеться у повідомленні.