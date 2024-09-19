Очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода відвідав Лановеччину

Під час робочого візиту на Лановеччину очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода зустрівся з очільником Кременецької РВА, міським головою Лановець та представниками громади. Разом обговорили стратегію розвитку краю.

“На сьогодні основний пріоритет – це сприяння розвитку підприємництва, а також міжнародна співпраця та залучення інвестицій. Також розглянули побутові питання, зокрема, причини виникнення стихійних сміттєзвалищ”, – зазначають у пресслужбі ТОВА.

Зокрема, очільник ОВА акцентував на необхідності централізованого вивозу сміття з населених пунктів та створення системи з очищення стічних вод.