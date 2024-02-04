«Об’єднаймося ж, брати мої» – Третій обласний тур Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

«Об’єднаймося ж, брати мої» . Під такою назвою 26 січня у Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості відбувся Третій обласний тур Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням.

На перегляд журі, яке очолював член Міжнародної асоціації мистецтвознавців і Національної спілки художників України, заслужений працівник культури України Ігор Дуда, було представлено понад 100 творчих робіт учнів мистецьких шкіл області, виконаних у різних техніках і матеріалах.

У підсумку переможцями стали:

– у номінації «Образотворче мистецтво» перемогу отримали: учні 2-го класу Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв Вікторія Пташник та Ангеліна Гнатишин (викладач Рибіцька Н.В.); учениця 7-го класу Заводської мистецької школи Марія Плахотнікова (викладач Корнят М.Р.); учениця Бучацької художньої школи ім. Омеляна Ментуса Дарина Костянець (викладач Пеньонжик-Мазур О.Є.); учениця 5-го класу Бережанської художньої школи Ольга Прийдун (викладач Білоус В.С.).

– у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» переможцями стали: учні Козівської спеціалізованої школи мистецтв Ангеліна Гнатишин (2 клас, викладач Рибіцька Н.В.) і Анастасія Гандабура (3 клас, викладач Лашкевич О.В.); Віталіна Венгренович (Тернопільська художня школа ім. М.Бойчука, 5 клас, викладач Бутковська С.І.); Анастасія Саранчук (Борщівська школа мистецтв 8 клас, викладач Чубак У.О.); Андрій Манюк (художня школа народних ремесел Підгаєцької міської ради, 5 клас, викладач Карий Б.В.).

Роботи переможців будуть надіслані до Києва, на фінальний – IV тур конкурсу.

Галина РОМАНСЬКА, методистка навчально-методичного кабінету