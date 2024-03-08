Обрали нового голову Асоціації громад Тернопілля

За участю виконавчого директора Всеукраїнської асоціації громад, заступника голови ВАГ Івана Слободяника, народного депутата України від 165 виборчого округа Івана Чайківського, народного депутата України від 164 виборчого округу Ігоря Василіва, а також голів громад відбулися збори Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад.

На зборах ухвалили рішення про складання повноважень голови – Олега Кохмана. Він залишається членом правління Всеукраїнської асоціації громад від Тернопільщини.

«Час минув швидко. Цей період був використаний для багатьох позитивних рішень на благо громад області. Складні часи у державі змусили усіх нас згуртовано працювати та допомагати воїнам і громадам-побратимам на сході. Дякую колегам-головам за підтримку мого рішення. Залишаюся у членах правління, щоб і далі відстоювати інтереси обласного відділення Асоціації задля спільного блага. Завдяки Асоціації громад наша область долучилася до роботи у 15 комітетах за різними профілями. Зокрема, вдячний за проєкт «Згуртовані громади», – зазначив голова Великогаївської ОТГ.

Новим головою обрали Вадима Андрійовича Боярського – голову Шумської територіальної громади.

«Дякую членам Асоціації за підтримку та довіру, впевнений у спільних дієвих кроках для вирішення викликів сьогодення, які стоять перед громадами», – сказав у привітальному слові новообраний голова.

Виборів голів районних відділень не відбулося, натомість прийнято пропозиції додаткових консультацій.

Виконавчий директор асоціації Іван Слободяник озвучив пріоритети роботи ВАГ на 2024 рік. Зокрема, питання фінансової децентралізації, розширення міжнародної співпраці, а також поточні питання.

У ході дискусії члени Асоціації обговорили роботу обласного відділення, торкнулися важливих для громад проблем, таких як: мобілізація, ремонти доріг, облаштування укриттів та інше.