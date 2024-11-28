Обленерго оприлюднило графік відключення світла на 29 листопада у Тернопільській області

“Тернопільобленерго” оприлюднило графіки відключення світла на Тернопільщині на п’ятницю, 29 листопада.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “Тернопільобленерго”.
В “Укренерго” розповіли, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада
“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись”.