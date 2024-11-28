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Обленерго оприлюднило графік відключення світла на 29 листопада у Тернопільській області

28.11.2024

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Тернопільобленерго” оприлюднило графіки відключення світла на Тернопільщині на п’ятницю, 29 листопада.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

  • 00:00-01:00 5 черга
  • 01:00-04:00 6 черга
  • 04:00-07:00 1 черга
  • 06:00-09:00 2 черга
  • 07:00-10:00 3 черга
  • 09:00-12:00 4 черга
  • 10:00-13:00 5 черга
  • 12:00-15:00 6 черга
  • 13:00-16:00 1 черга
  • 14:00-17:00 2 черга
  • 15:00-18:00 3 черга
  • 16:00-19:00 4 черга
  • 17:00-20:00 5 черга
  • 19:00-21:00 6 черга
  • 20:00-22:00 1 черга
  • 21:00-23:00 2 черга
  • 23:00-24:00 4 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “Тернопільобленерго”.

В “Укренерго” розповіли, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада

“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись”.

Теги: графіки відключень світла

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