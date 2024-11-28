Обленерго оприлюднило графік відключення світла на 29 листопада у Тернопільській області

“Тернопільобленерго” оприлюднило графіки відключення світла на Тернопільщині на п’ятницю, 29 листопада.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00 5 черга

01:00-04:00 6 черга

04:00-07:00 1 черга

06:00-09:00 2 черга

07:00-10:00 3 черга

09:00-12:00 4 черга

10:00-13:00 5 черга

12:00-15:00 6 черга

13:00-16:00 1 черга

14:00-17:00 2 черга

15:00-18:00 3 черга

16:00-19:00 4 черга

17:00-20:00 5 черга

19:00-21:00 6 черга

20:00-22:00 1 черга

21:00-23:00 2 черга

23:00-24:00 4 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “Тернопільобленерго”.

В “Укренерго” розповіли, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада