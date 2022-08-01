29 липня на нараді за участю представників команд потенційних учасниць чемпіонату Тернопільської області 2022 р. погоджено базову дату початку нового обласного футбольного чемпіонату – 14 серпня.

Очікується, що чемпіонат і першість Тернопільської області відбуватиметься за участю 17 команд, поділених на дві ліги – вищу та першу.

За попереднім напрацюванням керівництва Асоціації футболу Тернопільщини у вищій лізі гратимуть: «Агрон» (Великогаївська громада), «Медобори» (Зелене), «Нива» (Теребовля), «Поділля» (Васильківці), «Колос» (Бучач), ФК «Трибухівці», «Кристал» (Чортків), «Футбольна академія» (Тернопіль); у першій – «Збруч» (Підволочиськ), ФК «Нараїв», «Дністер» (Заліщики), «Вікнини» (Вікно), «Поділля» (В. Березовиця), «Галич» (Збараж), «Фенікс» (Біла, Чортківський район), команда Борщівської громади, збірна команда сіл Переволоки-Зелене (Бучацька громада).

Представники команд висловили свої зауваження щодо регламенту чемпіонату і першості, а також обговорили додаткові заходи безпеки для організації та проведення футбольних матчів у Тернопільській області серед аматорських футбольних клубів (команд) сезону 2022 р. в умовах воєнного стану. Протокол безпеки буде погоджений Тернопільською обласною військовою адміністрацією.

Старт чемпіонату Тернопільської області заплановано на неділю, 14 серпня. Змагання відбуватимуться в два кола.

Перший трансферний період для обласних та районних команд Тернопільської області розпочнеться з 1 серпня і триватиме до 12 вересня включно. Другий трансферний період триватиме від 26 вересня до 10 жовтня включно. Графік заявок команд буде розміщено згодом на сайті Асоціації футболу Тернопільщині.