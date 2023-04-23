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Обіцяли посортувати: шахраї з Тернопільщини привласнили гуманітарну допомогу на сотні тисяч гривень

23.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Шумська міська громада

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Шахрайство з гуманітарною допомогою на понад 367 тис грн – підозрюють двох жителів Шумщини.

За процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури повідомлено про підозру двом місцевим жителям, які з метою незаконної наживи та власного збагачення, заволоділи гуманітарною допомогою з-за кордону для Шумської територіальної громади (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, директор одного із товариств Шумщини разом із знайомою організував у власних складських приміщеннях сортування гуманітарної допомоги з-за кордону. Українка, яка мешкала в Польщі, довіряючи цим особам, передавала їм харчові продукти, одяг, взуття, лікарські засоби та засоби особистої гігієни, які призначалися для Шумської територіальної громади.

Шахраї обіцяли сортувати одержані предмети гуманітарки та відправити їх до вказаного у деклараціях місця призначення, проте, з метою власного збагачення, заволоділи чужим майном на понад 367 тис грн.

Також підозрювані привласнили й незаконно зберігали велику кількість нарковмісних лікарських засобів з переданої гуманітарної допомоги, у зв’язку з чим їх дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 309 КК України.

Триває досудове розслідування, що здійснюється слідчими СВ Кременецького РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України.

Джерело: За Збручем

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