Жінка обікрала ювелірну крамницю на 47 тисяч гривень.

16 липня близько 10 год. злодійка завітала в ювелірний магазин «Тереза», що на вулиці Торговиця (колишня Анатолія Живова). Поки продавчиня відволіклась, крадійка потягла до гаманця ювелірні прикраси загальною вартістю майже 47 тисяч гривень.

Камера відеоспостереження зафіксувала злодійку, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Зі слів продавчині, жінка розмовляла російською мовою.

Правоохоронці звертаються до тернополян, які знають будь-яку інформацію про зловмисницю, з проханням повідомити про це за номерами: в Тернополі 27-11-70, 098-721-11-80 або на лінію «102».