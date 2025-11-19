«Нива» знову зазнала поразки

16 листопада в шістнадцятому турі у першому поєдинку другого кола чемпіонату першої ліги «Нива» приймала одеський «Чорноморець».

Загалом історія зустрічей «Чорноморця» та «Ниви» налічує 20 матчів. 2005 р. команди зустрічалися в Тернополі в 1/32 фіналу Кубка країни (одесити перемогли 3:1). 19 разів їхні шляхи перетиналися у чемпіонаті України (вища та перша ліги): 13 зустрічей виграв «Чорноморець», 4 – «Нива».

Нагадаємо, що цьогоріч у стартовому поєдинку першого кола тернопільські футболісти в Одесі зазнали мінімальної поразки – 2:1, хоча й згодом жовто-зеленим зарахували поразку 3:0 за внесення до рапорту арбітра прізвища футболіста та участь у матчі футболіста, який не мав права брати участь у поєдинку, тож вболівальники «Ниви», після трьох поспіль поразок у чемпіонаті, сподівалися, що «Нива» зуміє взяти реванш в одеситів і здобути нарешті очки.

Перший тайм тривав у повільному темпі, тому й небезпечних моментів біля воріт обох команд було обмаль. На третій хвилині гру господарів після передачі зі штрафного від Мар’яна Мисика загострював Сергій Давидов, але його удар був досить неточний.

Гості поступово намагалися більше контролювали м’яча, але їхні атаки також не несли загрози воротам «Ниви», і досить несподівано вони відкрили рахунок. Таким же несподіваним виявився й дальній удар з лівої досвідченого Ярослава Ракіцького для воротаря тернополян Володимира Шаруна – 0:1.

Після пропущеного м’яча футболісти «Ниви» заграли активніше. І мали чудову нагоду щоби зрівняти рахунок. Після удару Валентина Напуди з правого флангу воротар «Чорноморця» відбив м’яча, а першим на добиванні виявився Юрій Тлумак, який з кількох метрів пробив вище воріт.

На початку другої половини зустрічі воротар «Чорноморця» зреагував на удар зі штрафного Мисика, а Мар’ян Бац не встиг на добивання. Гості також відповіли гострими атаками, але в одному з випадків надійно зіграв воротар «Ниви», а в іншому – захисники. Загалом у другому таймі футбольні вболівальники побачили ще два забиті м’ячі. Спочатку за одеситів відзначився Герич, але суддя поєдинку не зарахував гол через порушення правил в атаці, а на останній хвилині основного часу – після передачі Мисика влучного удару по воротам «Чорноморця» завдав Мілан Михальчук, але суддя також не зафіксував взяття воріт через суперечливий офсайд в момент передачі. Тут ще перед цим варто згадати удар Андрія Демиденка, який зумів парирувати голкіпер гостей. На доданих хвилинах «Нива» пробувала зрівняти рахунок, але безуспішно. Тож знову чергова поразка «Ниви».

Після цієї поразки, «Нива» із 22 очками займає 7-у сходинку турнірної таблиці.

«Нива» (Тернопіль) – «Чорноморець» (Одеса) – 0:1 (0:1).

Гол: Я. Ракіцький (12).

«Нива»: Володимир Шарун, Андрій Демиденко, Олександр Герега, Мар’ян Бац, Іван Паламарчук, Мілан Михальчук, Юрій Тлумак (Радіон Посєвкін, 76), Сергій Давидов, Денис Резепов (Андрій Бей, 63), Мар’ян Мисик, Валентин Напуда (Дмитро Галадей, 55). Головний тренер: Юрій Вірт.

22 листопада в сімнадцятому турі чемпіонату першої ліги «Нива» гратиме на виїзді із запорізьким «Металургом».