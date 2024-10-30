«Нива» зіграла внічию з «Минаєм»

26 жовтня тернопільська «Нива» у 14-му турі чемпіонату Першої ліги групи «А» приймала закарпатський «Минай».

Початок першого тайму проходив на зустрічних курсах, обидві команди прагнули здобути залікові пункти. На 13-й хвилині гості відкрили рахунок. Після того, як у боротьбі з Андрієм Кухаруком впав на газон у штрафній «Ниви» Матюшенко, суддя призначив пенальті. Одинадцятиметровий чітко реалізував Вишневський – 0:1. Тернопільські футболісти намагалися змінити рахунок.

У середині першого тайму у дальній кут небезпечно пробивав Андрій Різник, але його удару забракло точності. На полі було достатньо жорсткої боротьби й суперечок. Інколи емоції зашкалювали. Суддя поєдинку за неспортивну поведінку показав червону картку тренеру «Ниви» Юрій Вірту, а ще через кілька хвилин жовту отримав й помічник наставника тернополян. Перша частина поєдинку так і завершилася за мінімальної переваги «Минаю».

На початку другого тайму «Нива» заволоділа ініціативою і намагалися більше загрожувати воротам гостей. На 49-й хвилині міг зрівнювати рахунок з передачі Різника Вадим Сидун, але його удару головою, який він завдавав у боротьбі із захисником закарпатців забракло прицільності. Згодом після подачі кутового потужно пробивав Різник, але його удар прийняла поперечина. «Нива» продовжувала атакувати і старання гравців увінчалися успіхом. Після передачі Кухарука, той же невтомний Різник на 77-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку – 1:1.

Вже на останній доданій хвилині, після передачі Дмитра Галадея міг принести перемогу тернополянам Сидун, але він не зміг завдати акцентованого удару по воротах «Минаю». То ж у підсумку нічия – 1:1, після якої «Нива», набравши сім очок, ділить останнє місце із хмельницьким «Поділлям».

ФК «Нива» – ФК «Минай» – 1:1 (0:1).

«Нива»: І. Ольховий, А. Бей, А. Зінь, А. Слотюк, М. Мудрий, А. Кухарук, А. Дорошенко (В. Напуда, 85), В. Сидун, Р. Посєвкін (С. Давидов, 75), Д. Галадей, А. Різник. Заміна: В. Жупанський, Є. Коломієць, М. Бац, М. Михайленко, В. Танчак, М. Кицун, М. Пежинський, М. Вадовський.

Голи: Різник (77). – Вишневський (13, пен.).

Тим часом, ще до поєдинку із «Минаєм» ФК «Нива» та півзахистик Ігор Гатала вирішили припинили співпрацю за взаємною згодою сторін. Гатала приєднався до родини «жовто-зелених» 1 березня 2017 року. За 7 років футболіст пройшов шлях із «Нивою» від чемпіонату серед аматорів до Першої ліги, у складі якої провів 177 матчів та відзначився 14 забитими мʼячами.

У 15-му турі 3 листопада «Нива» прийматиме івано-франківське «Прикарпаття».