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«Нива» зіграла внічию із «Металістом»

25 серпня «Нива» у третьому турі чемпіонату Першої ліги групи «А» приймала харківський «Металіст».

29.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Новини, Спорт

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Поєдинок у якому повністю домінувала тернопільська команда завершився результативною нічиєю. Обидва голи були забиті наприкінці зустрічі.

«Нива» (Тернопіль) – «Металіст» (Харків) – 1:1 (0:0).

Голи: Галадей (88). – Підручний (90+1).

«Нива» Тернопіль: Віталій Жупанський, Андрій Зінь, Максим Мудрий, Арсен Слотюк, Андрій Бей, Микита Михайленко (Денис Голуб, 71, Єгор Капустян, 83), Андрій Кухарук, Сергій Давидов (Ігор Гатала, 63), Богдан Козак (Марко Кицун, 81), Дмитро Галадей, Андрій Різник (к) (Валентин Напуда, 81).

Запасні: Ілля Ольховий, Єгор Коломієць, Василь Танчак, Максим Пежинський, Максим Вадовський, Максим Демчук.

31 серпня у 4-му турі «Нива» гратиме на виїзді із чернівецькою «Буковиною».

Теги: футбол, нива

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