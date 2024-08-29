«Нива» зіграла внічию із «Металістом»

Поєдинок у якому повністю домінувала тернопільська команда завершився результативною нічиєю. Обидва голи були забиті наприкінці зустрічі.

«Нива» (Тернопіль) – «Металіст» (Харків) – 1:1 (0:0).

Голи: Галадей (88). – Підручний (90+1).

«Нива» Тернопіль: Віталій Жупанський, Андрій Зінь, Максим Мудрий, Арсен Слотюк, Андрій Бей, Микита Михайленко (Денис Голуб, 71, Єгор Капустян, 83), Андрій Кухарук, Сергій Давидов (Ігор Гатала, 63), Богдан Козак (Марко Кицун, 81), Дмитро Галадей, Андрій Різник (к) (Валентин Напуда, 81).

Запасні: Ілля Ольховий, Єгор Коломієць, Василь Танчак, Максим Пежинський, Максим Вадовський, Максим Демчук.

31 серпня у 4-му турі «Нива» гратиме на виїзді із чернівецькою «Буковиною».