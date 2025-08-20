«Нива» здобула першу перемогу в офіційному матчі цього сезону

17 серпня у третьому турі чемпіонату Першої ліги «Нива» на виїзді зустрічалася із «Інгульцем» (Петрове).

Поєдинок видався досить емоційним і видовищним.

Вже на 7-й хвилині господарі, які намагалися грати першим номером могли відкривати рахунок. Екс-нивівець Роман Волохатий трішки не влучив у ворота тернополян.

А дальше небезпечні моменти вже створювали гості. І якщо господарів спочатку виручив їхній воротар після удару Максима Угринюка, то вже через кілька хвилин під час наступної атаки «Ниви» він був безсилий після того як Валентин Напуда замкнув простріл від Мар’яна Мисика – 0:1.

Футболісти «Інгульця» після пропущеного м’яча довго приходили до тями, але гольові моменти мали лише наприкінці тайму. І один з них на останній хвилині першої половини зустрічі їм таки вдалося реалізувати, коли Віталій Фарасєєнко влучно пробив у дальній кут – 1:1.

У другому таймі тон в поєдинку задавали екс-тернополяни і тернополяни. Спочатку у складі «Інгульця» небезпечно пробивав головою Волохатий, згодом міг відзнатитися й Сергій Кисленко. Потім «Ниву» міг знову виводити вперед Валентин Напуда, після виконання стандарту трішки не влучив й Сергій Давидов. Досить непогано у цій грі виглядали тернопільські футболісти.

Екс-нивівці таки забили у ворота колишньої своєї команди. Після навісу з лівого флангу відзначився півзахисник «Інгульця» Роман Волохатий, який в падінні пробив ногою у кут воріт «Ниви» – 2:1.

А що ж «Нива»? А тернопільські футболісти проявили характер і таки зрівняли рахунок. Знову спрацювали заміни головного тренера Юрія Вірта. Після передачі від Мудрого, відзначився Радіон Посєвкін, який правою ногою відправив м’яч у ворота господарів – 2:2.

На останніх хвилинах матчу «Інгулець» спробував вирвати перемогу, але часу на це у господарів поля вже не було.

«Інгулець» (Петрове) – «Нива» (Тернопіль) – 2:2 (1:1).

Голи: В. Фарасєєнко (45), Р. Волохатий (82). – В. Напуда (23), Р. Посєвкін (90+1).

«Нива» (стартовий склад): Ольховий Ілля, Паламарчук Іван, Буртник Василь, Демиденко Андрій, Михальчук Мілан, Давидов Сергій, Тлумак Юрій, Мисик Мар’ян, Резепов Денис, Угринюк Максим, Напуда Валентин. Запасні: Шарун Володимир, Михайлів Юрій, Михайлів Віталій, Кицун Марко, Вишинський Богдан-Юліан, Мудрий Максим, Бей Андрій, Посєвкін Радіон. Головний тренер – Юрій Вірт.

Нагадаємо, що у Тернополі також грає домашні поєдинки «Епіцентр», який у 3-му турі на стадіоні у файного міста приймав київське «Динамо». Наші сусіди із Хмельниччини поступилися більш досвідченішому супернику – 1:4 (1:2).

30 серпня у четвертому турі «Нива» прийматиме волочиський «Агробізнес».

Тим часом у 1/32 фіналу Кубка України тернопільська «Нива» гратиме на виїзді із ФК «Реал Фарма» (Одеса). Базова дата проведення матчу: 23 серпня.