«Нива» здобула першу перемогу у чемпіонаті цього сезону

16 серпня «Нива» у другому турі чемпіонату Першої ліги групи «А» грала на виїзді із закарпатським «Хустом» і, нарешті, здобула перемогу.

Команди розпочали поєдинок досить обережно, намагаючись якнайменше помилятися. Поступово «Нива» заволоділа невеликою територіальною перевагою, що, зрештою, принесло результат. Отримавши передачу від Андрія Бея потужно пробив Андрій Різник – 0:1.

Знову ж таки на класі тернопільські футболісти забили другий м’яч. Андрій Кухарук із правого флангу навісив у карний майданчик, а Дмитро Галадей пробив у дальній кут – 0:2. Гості продовжували контролювати ситуацію на футбольному полі. І забитий м’яч хустянами став доволі несподіваним. Після подачі штрафного з лівого флангу рахунок скоротив Ігор Гук – 1:2.

Поки «Нива» оговтувалася від пропущеного голу господарям вдалося зрівняти рахунок – 2:2. Після помилки захисника тернополян відзначився забитим голом Артем Уманець, який прокинув м’яча повз воротаря «Ниви» Віталія Жупанського.

До завершення першого тайму тернопільські футболісти більше володіли ініціативою, але рахунок на табло не змінився.

У другому таймі «Нива» знову вийшла вперед. Після передачі від Голуба точно пробив Різник – 2:3.

Господарі намагалися відігратися, але натомість у них в атаці гра не клеїлася, хіба, що варто згадати удар Козубенка в стійку. Тернополяни також могли збільшувати рахунок, але більше команди у цьому поєдинку не забивали.

У підсумку «Нива» продемонструвавши зовсім невидовищний футбол у порівнянні з матчами із «Буковиною» чи «Епіцентром» здобула свою першу перемогу як у чемпіонаті цього сезону, так і під керівництвом Є. Калиниченка. Також й Андрій Різник, який перед матчем сказав, що «Докладемо максимум зусиль, щоб порадувати вболівальників» виконав свою обіцянку.

«Хуст» (Хуст) – «Нива» (Тернопіль) – 2:3 (2:2).

Голи: Ігор Гук (25), Артем Уманець (32). – Андрій Різник (9, 50), Дмитро Галадей (16).

«Нива»: Жупанський, Бей, Зінь, Слотюк, Михайличенко (Голуб 56), Капустян (Мудрий 46), Гатала (Давидов 60), Козак (Кицун 74), Кухарук, Різник, Галадей (Вадовський 88). Заміна: Ольховий, Демчук, Вадовський, Давидов, Танчак, Пежинський, Мудрий, Кицун, Голуб. Головний тренер – Євгеній Калиниченко.

25 серпня у 3-му турі «Нива» прийматиме харківський «Металіст».