«Нива» здобула перемоги у 2-х контрольних поєдинках 

Футболісти тернопільської «Ниви» 18 лютого розпочали другий етап підготовки до весняної частини чемпіонату Першої ліги, який триватиме до 4 березня. В рамках 2-го етапу тренерський штаб запланував проведення 3-х контрольних поєдинків – 25 лютого із ФК «Куликів-Білка» (2 ліга), 28 лютого – «Реверою 1908» (2 ліга), 4 березня – івано-франківським «Прикарпаттям» (1 ліга).

У перших двох товаристських зустрічах з представниками другої ліги «Нива» перемогла, а результат поєдинку з «Прикарпаттям», коли друкувався номер ще не був відомим…

Перемогли «Куликів-Білку»

25 лютого на штучному полі парку «Сопільче» у Тернополі «Нива» провела контрольний матч, у якому обіграла ФК «Куликів-Білка», який виступає у 2-й лізі й займає 3-є місце у групі А з рахунком – 5:2.

Перший тайм розпочався активно і вже на 15-ій хвилині стараннями Вадима Сидуна, який з правого флангу вийшов на воротаря і влучно пробив у кут воріт господарі поля відкрили рахунок. Через хвилину В. Білий не за правилами зустрів у власному «карному» Валентина Напуду і арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Воротар «Куликів-Білки» хоча й вгадав напрям удару від Сергія Давидова, проте до м’яча не дотягнувся – 2:0.

На 21-ій хвилині гостям вдалося скоротити своє відставання. Господарі ціною фолу зупинили прохід Копила і арбітр знову вказав на позначку. Олег Ничипоренко впевнено «розвів» Омеляна Чубака та м’яч по різних кутах воріт.

На 36-ій хвилині «Нива» знову відновила свою перевагу у два м’ячі. Цього разу у кут воріт за допомогою рикошету влучно метрів з сімнадцяти пробив Сергій Давидов, якому асистував під удар Вадим Сидун – 3:1.

У другій половині зустрічі на 53-й хвилині тернополяни ще раз збільшили свою перевагу. Після атаки правим флангом Мар’ян Мисик виконав простріл і Денис Резепов, випередивши опікуна, ударом в дотик спрямував мяча у кут воріт.

Під завісу гри суперники обмінялися результативними атаками. Спершу, на 84-ій хвилині Панасюк відгукнувся на дальню передачу партнера і, зумівши випередити двох оборонців, прицільним пострілом спрямував «круглого» над воротарем «Ниви» Іллею Ольховим, який замінив Чубака.

А вже через дві хвилини «крапку» у грі поставив Дмитро Галадей, який скористався помилками оборонців ФК «Куликів-Білка», спрямував м’яча у порожні ворота – 5:2.

ФК «Нива» – ФК «Куликів-Білка» – 5:2 (3:1).

Голи: В. Сидун (15), С. Давидов (17, пен., 36), Д. Резепов (53), Д. Галадей (86). – О. Нечипоренко (22, пен.), О. Панасюк (84).

У цьому поєдинку ми побачили ще ряд гравців, які знаходяться на перегляді у «Ниві» і, ймовірно, підпишуть контракт з командою, зокрема воротаря Омельяна Чубака, гравця «Інгульця», півзахисника Дениса Резепова (2002 р. н.), який уже відзначився результативною дією.

Обіграли й «Реверу»

28 лютого на штучному полі парку «Сопільче» у Тернополі «Нива» провела черговий контрольний матч, у якому знову ж таки обіграла друголігову івано-франківську «Реверу 1908» – 3:2.

Попри дощову погоду, «Нива» розпочала матч активніше і вже на 2-й хвилині відкрила рахунок. Після подачі з кутового Юрій Михайлів вдало скинув м’яч головою на Мар’яна Баца, який вивів тернопільську команду вперед. Господарі продовжували контролювати поєдинок, створюючи чимало небезпечних моментів. На 22-й хвилині Дмитро Галадей протягнув м’яч у штрафний майданчик, змусивши суперників порушити правила. Арбітр призначив пенальті, який сам же Дмитро холоднокровно реалізував. Перед перервою «Нива» забила втретє: на майстерну передачу за спини захисників Мар’яна Мисика, відгукнуся Мілан Михальчук та відправив на 42-й хвилині м’яч у сітку воріт івано-франківців. Гості змогли відповісти лише одним голом – на 30-й хвилині відзначився Гуменяк. Тож перша половина зустрічі була за господарями – 3:1.

У другому таймі івано-франківці спробували змінити хід поєдинку і мали для цього усі можливості. На 60-й хвилині «Ревера 1908» скоротила відставання завдяки голу Угринюка. Гості створили ще кілька небезпечних моментів, проте реалізувати їх не змогли. У підсумку «Нива» перемога – 3:2, хоча зміствної гри, особливо у другій половині зустрічі тернопільска команда не продемонструвала.

ФК «Нива» – ФК «Ревера 1908» – 3:2 (3:1).

Голи: М. Бац (2), Д. Галадей (22, п.), М. Михальчук (42). – Д. Гуменяк (30), М. Угринюк (60).

Заключний етап підготовки «Ниви» пройде 7–22 березня. Тоді заплановані товариські зустрічі – 10 березня із «Рухом-2» (2 ліга), 14 березня – «Вікторією» (1 ліга), 19 березня – «Пробоєм» (2 ліга), 22 березня – з львівськими «Карпати» (УПЛ).

Вже 30 березня тернопільські футболісти зіграють виїзний поєдинок весняної частини чемпіонату Першої ліги із «Кременем».