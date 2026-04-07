«Нива» зазнала поразки від «Вікторії»

Перший тайм розпочався активно, команди грали на зустрічних курсах. Більше моментів створювали господарі, які намагалися володіти територіальною перевагою, але в одних випадках успішно діяв воротар тернополян Ілля Ольховий, в інших бракувало точності та майстерності. Натомість гості також не відсиджувалися в обороні й намагалися демонструвати жвавий футбол. Загострював Вишинський, доволі непогано зі штрафного пробивав Напуда, і в цьому епізоді воротар «Вікторії» вимушений був продемонструвати свою майстерність. Але, попри гольові моменти, команди пішли на перерву за нульової нічиєї.

Відразу з початком другого тайму господарі заграли гостріше. Хоча футболістам обох команд грати якісніше заважав рясний дощ. Спочатку після удару Сасовського м’яч влучив у поперечину, а добивання іншого гравця «Вікторії» було неточним. Але зусилля сумчан таки принесло результат, і за кілька хвилин вони відкрили рахунок. Після кутового з правого флангу все той же Сасовський головою точно пробив по воротах тернополян – 1:0.

«Нива» також після стандарту могла зрівняти рахунок, але після подачі зі штрафного Грега не влучив у ворота сумчан.

Господарі й надалі грали впевнено і могли подвоїти рахунок, натомість у тернопільських футболістів гра в атаці не клеїлась. Тож у підсумку мінімальна перемога «Вікторії».

«Нива» у першій лізі після 21-го поєдинку має 25 очки і займає 8-му сходинку турнірної таблиці.

«Вікторія (Суми) – «Нива» (Тернопіль) – 1:0 (0:0).

Гол: М. Сасовський (55).

«Нива»: І. Ольховий, О. Герега, М. Бац, А. Демиденко, М. Михальчук, В. Михайлів (Т. Галас, 54), С. Давидов, А. Дем’янчук, Д. Резепов (М. Пежинський, 80), В. Напуда, Б.-Ю. Вишинський (М. Угринюк, 63). Заміна: В. Шарун, М. Мудрий, Б. Бідзінський. Головний тренер – Олег Дулуб.

У 22-му турі «Нива» має приймати івано-франківське «Прикарпаття». Але ще не відомо, де відбудеться поєдинок, оскільки ФК «Нива» заявив, що Тернопільська міська рада не дала дозволу на проведення зазначеного матчу… Своєю чергою, міська рада також висловила свою позицію… А як далі буде, побачимо…

