Матч «Нива» – «Прикарпаття» під загрозою: міськрада Тернополя не дала дозволу

Тернопільська міська рада не надала дозволу ФК «Нива» на проведення домашнього матчу проти «Прикарпаття» на стадіоні імені Романа Шухевича.

Про це офіційно повідомили у футбольному клубі, наголосивши, що рішення було ухвалене фактично в останній момент — за три дні до гри.

Один із ключових матчів під загрозою зриву

Матч мав відбутися 7 квітня 2026 року в рамках Першої ліги України (група «Вибування»). Це важливий поєдинок, адже команди борються за збереження місця у лізі.

Через відмову влади проведення гри у Тернополі опинилося під загрозою.

Позиція ФК «Нива»

У клубі заявляють, що виконали всі необхідні вимоги та подали документи вчасно, а підстав для відмови не було.

«Жодних правових чи об’єктивних причин для відмови не існувало», — наголосили у ФК «Нива».

Також у клубі підкреслюють, що ситуація дезорієнтує вболівальників, ускладнює організацію чемпіонату та змушує команду шукати альтернативні стадіони.

Інвестиції клубу та обурення вболівальників

ФК «Нива» заявляє, що інвестував понад 20 млн грн у розвиток спорту в Тернополі, зокрема створив сучасне футбольне поле у парку «Сопільче».

Попри це, клуб стикається з перешкодами у проведенні матчів у рідному місті.

Ситуація вже викликала обурення серед уболівальників, які очікували на домашню гру команди.

Позиція міськради: питання безпеки та невиконані зобов’язання

У Тернопільській міській раді заявили, що підтримують розвиток футболу, однак рішення продиктоване вимогою безпеки в умовах воєнного стану.

Зокрема, за даними міськради: не надано договорів щодо укриттів для глядачів під час повітряних тривог. Окрім цього, влада заявляє про системне невиконання клубом умов договору оренди стадіону.

Претензії до стану стадіону

Згідно з договором від 30 січня 2025 року, клуб мав інвестувати не менше 100 млн грн у розвиток інфраструктури стадіону.

Втім, станом на квітень 2026 року частина робіт не виконана, а ремонт окремих об’єктів навіть не розпочато.

Окремо вказується на незадовільний стан газону, зокрема:

пошкоджений трав’яний покрив

оголені та витоптані ділянки

ущільнений ґрунт

У міськраді наголошують, що поле не відповідає стандартам безпеки і не може використовуватися для матчів.

Конфлікт триває

Також у міській раді зазначили, що раніше неодноразово попереджали керівництво клубу про порушення та надсилали офіційні листи-претензії.

Водночас у клубі вважають рішення необґрунтованим і таким, що перешкоджає проведенню матчів у рідному місті.

Ситуація вже викликала резонанс серед уболівальників і може вплинути на подальшу участь команди у чемпіонаті.

