«Нива» зазнала поразки в першому в офіційному матчі цього сезону

2 серпня футболісти тернопільської «Ниви» стартували у новому сезоні чемпіонату Першої ліги виїзним поєдинком із одеським «Чорноморцем». У складі тернополян дебютували Василь Буртник і Максим Угринюк, які виступали за івано-франківську «Реверу 1908», а також екс-карпатівець Юрій Тлумак.

Незважаючи на те, що перші небезпечні моменти у матчі створили тернополяни: на 2-й хвилині спочатку загострював Угринюк, а через кілька секунд Андрій Демиденко пробив із 14 метрів, але надійно зіграв воротар одеситів, господарі заволоділи територіальною ініціативою і створили у першому таймі чимало гольових епізодів.

На 4-й хвилині Романюк з-за меж штрафної площі лівою ногою пробивав під поперечину – «Ниву» врятувала реакція Іллі Ольхового. На 20-й хвилині після кутового у виконанні Ракіцького Скиба метрів з семи головою відправив м’яча вище воріт тернополян. Через хвилину І. Когут ледь не вразив дальню «дев’ятку». Мав непогані моменти все той же Романюк, але знову надійно зіграв Ольховий.

Варто зазначити, що футболісти «Ниви» не відсиджувалися в обороні, а також гостро контратакували. На 22-й хвилині небезпечно пробивав Сергій Давидов, але воротар одеситів виручив команду. Мали моменти Тлумак й інші футболісти «Ниви», але надійно в захисті грали Ракицький і Сухар.

Тож незважаючи на достатню кількість гольових моментів, глядачі у першому таймі забитих м’ячів так і не побачили.

На 52-й хвилині господарям вдалося відкрити рахунок. Романюк виконав навіс із правого флангу і Скляр у падінні ногою зумів вразити порожній кут воріт – 1:0. Через хвилину тернополяни могли зрівнювати рахунок, після гарної передачі Мар’ян Мисик вийшов віч-на-віч з воротарем, але пробив поряд зі стійкою. На 58-й хвилині «Чорноморець» був близький до того, щоб збільшувати рахунок, але Ольховий витягнув удар М. Когута.

Другий гол став результатом дій братів Когут: Микола віддав передачу Івану, який з 14 метрів подвоїв рахунок у поєдинку – 2:0.

На початку компенсованого часу тернопільські футболісти мали можливість змінювати результат поєдинку. Спочатку потрапив у хрестовину Марко Кицун, а після прострілу Мілана Михальчука Дмитро Галадей зумів відквитати один м’яч – 2:1.

Щоби хоча б вирвати нічию, футболістам «Ниви» не вистачило часу.

У післяматчевому інтерв’ю головний тренер тернополян Юрій Вірт, зазначив: «В них була перевага при стандартних положеннях, тому що Чорноморець дуже гарно грає і подає. Якщо в цілому, ми більше ні в чому не поступалися. Тому і по гострих моментах, я теж вважаю, що в нас були дуже гарні моменти і ми їх не реалізовували… На жаль, десь і трохи не пофартило десь в реалізації. По відношенню, по самовіддачі, в мене до футболістів питань чи претензій взагалі немає».

«Чорноморець» (Одеса) – «Нива» (Тернопіль) – 2:1 (0:0).

Голи: О. Скляр (52), І. Когут (77). – Д. Галадей (90+1).

«Нива»: Ілля Ольховий, Василь Буртник, Андрій Демиденко, Мілан Михальчук, Іван Паламарчук, Сергій Давидов (Марко Кицун, 83), Юрій Тлумак (Радіон Посєвкін, 78), Мар’ян Мисик (Юліан-Богдан Вишинський, 78), Денис Резепов, Максим Угринюк (Андрій Бей, 63), Валентин Напуда (Дмитро Галадей, 63). Заміна: Володимир Шарун, Максим Мудрий, Юрій Михайлів, Олександр Герега. Головний тренер: Юрій Вірт.

19 серпня у другому турі «Нива» прийматиме запорізький «Металург», який замінив у чемпіонаті закарпатський «Минай» через фінансові проблеми.

Нагадаємо, що у Тернополі також грає домашні поєдинки «Епіцентр», який у 1-му турі 3 серпня приймав донецький «Шахтар». Тернопільські вболівальники відверто скучили за великим футболом, тож прийшли по вболівати за команди. У підсумку «Шахтар» здобув перемогу – 1:0.

16 серпня у 3-му турі на стадіоні у Тернополі «Епіцентр» прийматиме київське «Динамо».