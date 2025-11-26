 «Нива» з «Металургом» не змогли завершити поєдинок

22 листопада в сімнадцятому турі чемпіонату першої ліги «Нива» зустрічалася на виїзді із аутсайдером турнірної таблиці запорізьким «Металургом». Тож вболівальники тернопільської команди, сподівалися що «Нива» зуміє перервати серію невдач, які її супроводжують у чемпіонаті.

Перший там пройшов у напруженій боротьбі, обидві команди прагнули відкрити рахунок, але на перерву футболісти пішли без забитих м’ячів.

На початку другого тайму, на 49-й хвилині старання запорізьких футболістів завершилися успіхом. Влучного удару задав Дмітрій Іродовський. Такий перебіг подій зовсім не влаштовував тернопільську команду і вже через три хвилини гості зрівняли рахунок. Автоголом відзначився Владислав Клименко – 1:1. Команди продовжували намагатися атакувати і на 68-й хвилині Максим Місанов знову вивів «Металург» уперед – 2:1.

На 76-й хвилині у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу. Командам довелося залишити поле. Поновити поєдинок так і не вдалося. Рішення про подальшу долю поєдинку ухвалять пізніше.

«Металург» (Запоріжжя) – «Нива» (Тернопіль) – 2:1 (0:0; матч зупинено на 76-й хвилині).

Голи: Д. Іродовський (49), В. Клименко (52), М. Місанов (68).

«Нива: Ілля Ольховий, Андрій Демиденко, Мар’ян Бац, Олександр Герега, Іван Паламарчук, Мілан Михальчук, Віталій Михайлів (Богдан Бідзінський 75), Юрій Тлумак (Радіон Посєвкін, 72),, Денис Резепов (Андрій Бей, 56), Мар’ян Мисик, Валентин Напуда (Максим Крамарчук, 72). Головний тренер: Юрій Вірт.

30 листопада у вісімнадцятому турі чемпіонату першої ліги «Нива» прийматиме «Інгулець».